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«Агрофюрер пробивает очередное дно, но нас и этим не запугать»
Источник материала: Хартия'97
«Агрофюрер пробивает очередное дно, но нас и этим не запугать»
Наши деды и прадеды не отступили, и мы не отступим!
- Поделюсь мнением по поводу сегодняшней опубликованной
Его высказывание о лагерях и безнаказанном применении оружия по людям, с разрешения и личного одобрения агрофюрера, мне напомнил один исторический факт: когда Гитлер отправлял на восточный фронт своих нацистов, он произнес нечто подобное. Что, мол, творите на той земле все, что вам хочется и вам за это ничего не будет. Разница только в том, что у нас отправляют на свой же народ. Агрофюрер еще хуже! Не даром он восхищается Гитлером и берет с него пример, судя по поступкам и высказываниям.
Но дорогие мои и любимые белорусы, я не боюсь этих запугиваний! Наоборот, мне жаль их еще больше! Ведь, если мы хотим строить страну для жизни, то надо оставаться людьми. Я сочувствую вдове Александра Тарайковского. Вся страна с вами и мы не забудем, не простим деяний этих фашистов! Они ответят по всей строгости закона!
Остальных я прошу не бояться этих запугиваний. Это потуги ссыхающейся и гниющей изнутри фашистской диктатуры. Нам надо продолжать наше дело. До конца! До Победы! Как наши деды и прадеды, бабушки и пробабушки! Не отступили они, и мы не отступим! Жыве Беларусь!
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Наши деды и прадеды не отступили, и мы не отступим!
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