Пять стран присоединились к третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси

К третьему пакету санкций Евросоюза в отношении Беларуси присоединились пять стран — партнеров ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 января на сайте Совета Евросоюза.





«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к постановлению Совета ЕС о введении санкций. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — отмечается в заявлении.

Как сообщает БелаПАН , ранее эти страны поддержали первый и второй пакет санкций в отношении властей Беларуси, которые вводились в октябре—ноябре 2020 года.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусского режима. Его отличие состоит в том, что санкции распространяются не только на чиновников, но и на бизнесменов, юридические лица — предприятия и фирмы.

Ограничительные меры введены в отношении 29 физических и семи юридических лиц. Под санкции попали Управление делами президента Беларуси, ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана холдингз/Дана Астра», ООО «Синезис», ОАО «Агат», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей». Помимо представителей власти в санкционный список включены бизнесмены, которых считают приближенными к Лукашенко, — Александр Шакутин (председатель совета директоров ОАО «Амкодор») и Николай Воробей.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, резидентам ЕС прямо или опосредованно запрещено предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список.

12 января Александр Лукашенко поручил правительству принять ответные меры. Во время доклада вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика он заявил: «Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Задача правительства — вы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать».

Принимая 15 января с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и своего помощника Валерия Бельского, Лукашенко заявил, что Беларусь должна научиться противостоять западным санкциям. «Всякого рода санкционное давление, — вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», — сказал Лукашенко.