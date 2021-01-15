Тихановская: Мы призвали ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями









«Мы уже разослали его в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и другим нашим международным партнерам. Мы уже призвали ЕС признать губопик и омон террористическими организациями. Карпенков уже стал подозреваемым в уголовном деле по универсальной юрисдикции, что грозит ему международным розыском. Он уже в санкционных списках балтийских стран. Мы не дадим миру забыть о том, что происходит в Беларуси прямо сейчас. <…>





Лукашенко готовится к уходу. Он знает, что с ним Беларусь превратится в страну-изгоя. Он знает, что проиграл. Вопрос лишь в том, что он оставит после себя. И сейчас я хочу задать вопрос каждому человеку у экрана, всем, кто смотрит это видео. Неважно за кого вы голосовали и каких взглядов придерживаетесь. Неважно, какой флаг и герб вам нравится. Я хочу задать вопрос каждому беларусу. Что мы заслужили: страну для жизни или концлагерь?» — заявила политик.