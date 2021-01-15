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Журналист "Белсата" требует завести уголовное дело на Азаренка

16.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист телеканала "Белсат" Игорь Ильяш подал заявление в милицию с просьбой завести уголовное дело на пропагандиста Григория Азаренка.


Переписка, которую показал Азаренок в своей программе / СТВ

Ильяш считает, что в действиях Азаренка есть признаки преступления, предусмотренного статьей 203 Уголовного кодекса (Нарушение тайны переписки), сообщает "Белсат".

Поводом стал телесюжет Азаренка в программе "Тайные пружины политики "на телеканале СТВ, посвященный жене Ильяша Екатерине Андреевой — также журналистке "Белсата". Как рассказывало Еврорадио, в сюжете была показана частная переписка Ильяша на мобильном телефоне.

Ильяш требует выяснить, как Азаренок получил скриншоты личной переписки. Компьютер и телефон журналиста были арестованы как вещественные доказательства в рамках уголовного дела против Андреевой. Если скриншоты передало следствие, тогда к ответственности нужно привлечь следователей — за разглашение данных предварительного следствия (ч. 2 ст. 407). 

Если же следствие не передавало эти скриншоты Азаренку, значит, он мог получил их через взлом аккаунта Facebook — ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации).

Жену Ильяша Екатерину Андрееву и оператора "Белсата" Дарью Чульцову планируют судить по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Дело поступило в суд, но дата пока неизвестна.
 
 
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Журналист телеканала "Белсат" Игорь Ильяш подал заявление в милицию с просьбой завести уголовное дело на пропагандиста Григория Азаренка.
 
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