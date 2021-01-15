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Лепельских идеологов наградят валенками
Источник материала: Партизан
Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лепельского района объявил закупку призов для идеологов.
Лепельских идеологов наградят валенками / БЕЛТА
Как
Для какого конкурса проводится закупка, неизвестно. Сообщается только, что делается она в интересах отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского райисполкома.
Призовые валенки планируется купить за счет районного бюджета до 20 января.
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Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лепельского района объявил закупку призов для идеологов.
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