Что будет с Договором по открытому небу после выхода России - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Из заявления внешнеполитического ведомства следует, что такое решение было принято из-за отсутствия прогресса действия документа.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в сообщении МИД.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер, направленных на укрепления доверия в Европе после окончания Холодной войны. Действие документа позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.

Участниками соглашения были 34 государства, но в конце мая прошлого года о выходе США из договора заявил президент Дональд Трамп. Поводом для выхода Вашингтон назвал неоднократные нарушения договора со стороны России. В свою очередь Кремль отверг эти обвинения.

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