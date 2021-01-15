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Что будет с Договором по открытому небу после выхода России - видео
16.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Из заявления внешнеполитического ведомства следует, что такое решение было принято из-за отсутствия прогресса действия документа.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в сообщении МИД.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер, направленных на укрепления доверия в Европе после окончания Холодной войны. Действие документа позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.
Участниками соглашения были 34 государства, но в конце мая прошлого года
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МИД России в пятницу заявил о начале выхода Москвы из соглашения по открытому небу. Что будет происходить дальше – смотрите на видео.
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