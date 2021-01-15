Новогодние праздники завершены: в Минске убирают украшения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Праздничную иллюминацию и новогодние ели начали убирать в Минске: ожидается, что работы, которыми занимаются сотрудники предприятий "Минскреклама" и "Мингорсвет", будут завершены до конца текущей недели.

"Праздничная иллюминация в последний раз горела до утра 14 января, а после наступления старого Нового года была отключена. Исключение на время сделано только для Октябрьской площади", – рассказал начальник производственного отдела УП "Мингорсвет" Владлен Чухин, сообщает " Минск-Новости ".

По его словам, по-прежнему останутся на своих местах световые объемные фигуры, в частности "Трактор", "Письменность", "Арфа" и "Клоун". Их будут включать в темное время суток вместе с уличным освещением.

"Минскреклама" в понедельник 18 января начнет убирать искусственные елки, установленные на улицах города.

Всего в Минске к Новому году было установлено 300 световых конструкций и 64 объемные фигуры, столицу к новогодним праздникам украсили более чем тремя тысячами гирлянд.