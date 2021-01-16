Как распознать обморожение, рассказали в Минздраве

Источник материала: ОНТ

Большая часть холодовых травм в Беларуси происходит в январе и феврале, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения, пишет БЕЛТА.

Низкие температуры и плохая одежда, длительное нахождение на улице провоцируют холодовые травмы. Отморожения бывают разных степени тяжести, от самых легких (возникает при спазме сосудов) до тяжелых (тотальный некроз).

Опасный признак спазма сосудов, который достиг опасной степени – потеря чувствительности и побледневшая кожа.

Чаще всего отмораживают пальцы ног (90%) и рук, нос, ушные раковины и мужские половые органы, рассказали в Минздраве. Сначала кожа бледнеет, теряет чувствительность. Если обморожение глубокое – кожа на ощупь холодная, ничего не чувствует, бледная, конечность кажется каменной.

В Минздраве обратили внимание: важно отличать боли во время отморожения и после согревания. Первых может не быть вовсе, также они могут пройти незамеченными. Боль после согревания, белый цвет кожи меняется на синюшный – частые симптомы у многих больных. Для отморожения 3-й или 4-й степени характерно отсутствие болевой чувствительности кожи при покалывании в течение суток.

Ознобление можно считать хроническим отморожением 1-й степени. Им страдают люди, которые подвергаются постоянному, хотя и несильному охлаждению: например, если человек работает в сырых помещениях или на улице в холодную сырую погоду, носит тесную обувь, в которой мерзнут ноги. Часто ознобление можно встретить у рыбаков. Это заболевание проявляет себя через многие годы, когда человек попадает в холод.

Даже если отморожения или хроническая холодовая травма закончились для человека благоприятно, все равно в дальнейшем они приведут к очень неприятным последствиям. В связи с этим Минздрав рекомендует людям беречь себя и хорошо одеваться, а также соблюдать иные меры предосторожности, чтобы избежать холодовых травм.

Фото pixabay

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