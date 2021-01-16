Трамп хочет покинуть Вашингтон перед самой инаугурацией Байдена

Источник материала: ОНТ

Ныне действующий американский президент Дональд Трамп собирается покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации Джозефа Байдена. Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на источник.

Неделю назад президент США заявил, что на инаугурации нового президента присутствовать не намерен. Недавно появилась информация, что Трамп собирается утром 20 января, за несколько часов до торжественного мероприятия, отбыть с военной базы под Вашингтоном в свое поместье в штате Флорида.

По данным ТАСС, пресс-служба Белого дома данную информацию пока не прокомментировала.

Инаугурация Джо Байдена и вступление его в должность состоится 20 января в двенадцать часов по местному времени и пройдет на ступенях Капитолия.

Недавно стало известно, что Дональду Трампу вынесли второй импичмент – он стал первым президентом США в истории страны, которому импичмент вынесли дважды.

Фото Reuters

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