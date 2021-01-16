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Подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом»

16.01.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом»

Сегодня были подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом», который проходит при поддержке президентского спортивного клуба. 

В жюри — лучшие белорусские атлеты. Собственно, они и стали героями тех картин, которые рисовали дети. На начальном этапе конкурса было более 180-ти тысяч участников из всех уголков Беларуси. К финалу было отобрано 70 работ. Некоторые из них уже украшают столичные билборды.  

Екатерина Галкина и Анастасия Мирончик-Иванова сегодня выбрали своих фаворитов. Арина Соболенко свой выбор сделала дистанционно из Австралии, где сейчас готовится к турниру Большого шлема. Также в жюри конкурса был фристайлист Антон Кушнир. 

 

 

 

 

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Сегодня были подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом», который проходит при поддержке президентского спортивного...
 
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