Источник материала: ОНТ

Сегодня были подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом», который проходит при поддержке президентского спортивного клуба.

В жюри — лучшие белорусские атлеты. Собственно, они и стали героями тех картин, которые рисовали дети. На начальном этапе конкурса было более 180-ти тысяч участников из всех уголков Беларуси. К финалу было отобрано 70 работ. Некоторые из них уже украшают столичные билборды.

Екатерина Галкина и Анастасия Мирончик-Иванова сегодня выбрали своих фаворитов. Арина Соболенко свой выбор сделала дистанционно из Австралии, где сейчас готовится к турниру Большого шлема. Также в жюри конкурса был фристайлист Антон Кушнир.

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