Вынесли приговоры трем политзаключенным, 13 человек получили сутки и штрафы

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», белорусские суды 15 января вынесли приговоры трем политзаключенным.





Как сообщал БелаПАН, судья Фрунзенского суда Минска Юлия Близнюк приговорила участника августовских протестов 31-летнего Артема Хващевского к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за «выкрикивание лозунгов, хлопанье руками и препятствование движению транспорта». Его признали виновным по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Также судья суда Первомайского района столицы Светлана Черепович признала 47-летнего Михаила Глуховского виновным по ч. 1 ст. 342 УК и приговорила к трем годам ограничения свободы без направления в учреждение исправительного типа (так называемая «домашняя химия»). Это первый приговор по уголовному делу о шествии в Куропаты 1 ноября, подозреваемым по которому был признан 231 человек.

Третий приговор вынесен 23-летнему Артему Медведскому. Судья суда Ленинского района Минска признала его виновным по ст. 342 УК и назначила наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в учреждение исправительного типа (т.н. «химия»). Политзаключенного обвинили в том, что 10 августа он участвовал в блокировке проезжей части в столице.

Политзаключенными в Беларуси на данный момент признаны 182 человека.

Также правозащитники продолжают следить за судами по административным делам в отношении участников протеста. По их информации, 15 января в Минске и других городах рассмотрено не менее 14 таких дел. Наиболее распространенная статья КоАП — 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). В отчете «Весны» фигурирует также ст. 17.1 (мелкое хулиганство).

В результате 10 человек оштрафованы, три — получили аресты от 8 до 10 суток.

Всего с начала рабочей недели, согласно информации правозащитников, в Беларуси состоялось не менее 99 судебных рассмотрений административных дел в связи с протестами.