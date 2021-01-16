Выходные короткие, а мероприятий - завались! Чем заняться в этот уикенд?

Источник материала: Tut.by

После больших выходных работать ну очень непросто, особенно шесть дней кряду. Но и отдыхать после рабочей недели нужно соответственно! AFISHA.TUT.BY собрала мероприятия, которые пройдут в единственный выходной, а заодно прихватила идеи для субботнего вечера. Так чем заняться 16−17 января?

Провести семейный уик-энд во «Dворе»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: предоставлено «К21»

Площадка со стритфудом на Кальварийской «Dвор» работает не только в теплое время года, но и зимой. Каждые выходные организаторы придумывают какие-нибудь активности и угощают едой различных стран и направлений (мексиканской, индийской, литовской и так далее). В эту субботу на площадке планируют залить каток: вход на него будет свободным, главное — взять с собой коньки.

Более того, 16 января во «Dворе» посвятят культовой группе The Beatles — все-таки это Всемирный день легендарной четверки. В честь музыкантов в субботу и воскресенье с 15.00 на большом экране будут крутить концерты, художественные и музыкальные фильмы, посвященные битлам. Вход традиционно свободный.

Когда: все выходные, с 12.00 до 23.00. Кинопоказы — с 15.00

Где: «Dвор» (ул. Кальварийская, 21)

Сколько: бесплатно

Сгонять на вечеринку на склонах Логойска



Фото: instagram.com/logoiskby

Каждую субботу в спортивно-оздоровительном комплексе «Логойск» теперь проводят серию зимних вечеринок с музыкой от белорусских диджеев и прочими активностями. Начинаются они с 16.00 и тянутся до самой ночи — до двух часов. На месте работают бар и бесплатные аттракционы для детей (до 20.00).

Так что, если поедете кататься в «Логойск», обязательно загляните на музыкальную вечеринку: вход на нее все равно бесплатный. О том, сколько стоит покататься на склонах в этом центре, мы рассказывали здесь . И не забывайте о ночных катаниях: они проходят в субботу с 22.00 до 2.00 — и это самый бюджетный вариант для тех, кому не терпится стать на лыжи или борд.

Когда: каждую субботу, 16.00−2.00

Где: «Логойск»

Сколько: вечеринка — бесплатно. Ски-пасс на один час для взрослых — 23 рубля, для детей — 13 рублей. Прокат оборудования для горнолыжника (лыжи, ботинки, палки) и для сноубордиста (сноуборд, ботинки) на один час для взрослых — 13 рублей, для детей — 7 рублей

Послушать неожиданный стендап





В начале месяца стендап-клуб Stand Up Comedy Hall анонсировал новую серию «разгонов», в которых поучаствуют белорусы с интересными профессиями. В это воскресенье, например, на сцене клуба выступит музейный стендапер Никита Монич. Зрители смогут познакомиться с известным экскурсоводом, который уволился из Художественного музея из-за публикации политического стихотворения в соцсетях. Ведущие шоу поговорят с ним об искусстве и о том, как его правильно «есть» в эру интернета.

В рамках упомянутого формата стендап-комики зовут на разговор спикеров с необычными профессиями, где те рассказывают правду о своей работе и не только. В гости к комикам уже приходили лидер «Петли пристрастия» Илья Черепко-Самохвалов, кандидат в президенты Беларуси на выборах-2020 Сергей Черечень, политический аналитик Артем Шрайбман и кинокритик Тарас Тарналицкий. Выпуски с гостями в записи можно посмотреть на YouTube-канале клуба «Все свои» .

Когда: 17 января, 20.00

Где: StandUp Comedy Hall (ул. Куйбышева, 45)

Сколько: от 10 рублей Купить билет

Заглянуть в новую кофейню , о которой все говорят



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На этой неделе в самом центре города — на Ленина, 16 — открылось новое «Зерно». Это уже третья кофейня под названным брендом в столице. С момента запуска в 2012-м «Зерно» зарекомендовало себя как место с качественным кофе, а сама кофейня полюбилась минчанам за уют и вкусные дополнения к кофейным напиткам. Возможно, именно поэтому прямо сейчас заведение активно обсуждают в соцсетях.

Цены на напитки такие: эспрессо и американо — от 4 рублей, капучино и латте — от 4,5 рубля, домашний чай — 8 рублей, сбитень — 5,5 рубля. Если в кофейне вы еще не были, забежать на кофе можно, например, в эти выходные. А пока посмотрите , как выглядит новое место, а еще почитайте, в чем, по мнению владельцев, его особенность.

Когда: пока в тестовом режиме с 9.00 до 20.30, позже график изменится

Где: ул. Ленина, 16

Освежить память о легендарных The Beatles



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: udiscovermusic.com

Как мы уже упоминали, эта суббота — Всемирный день легендарной четверки. Его отметят и в паб-клубе «Граффити», причем вход бесплатный (при желании донаты приветствуются). The Beatles и другой рок-н-ролл будет исполнять молодой коллектив Sunstone.

Трибьют призван освежить память о The Beatles, которая внесла большой вклад в развитие и становление рок-н-ролла. Когда-то эти дерзкие ребята создали собственный стиль, хотя на первых порах исполняли лишь каверы. Но позже выработали свое звучание и стали легендами.

Когда: 16 января, двери открываются в 19.00, начало в 20.00

Где: «Граффити» (пер. Калинина, 16)

Сколько: бесплатно



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Если в вашей жизни не хватает искусства от слова «совсем», отправляйтесь в этот уик-энд на арт-терапию. На занятиях сможете не только заглянуть в свой внутренний мир (как бы банально это ни звучало), но и научиться творческим техникам и своими руками создать арт-объект, которым можно будет украсить дом или удивить близких.

В программу входят занятия по скетчингу (рисованию эскизов), живописи, декупажу, скрапбукингу (оформлению фотоальбомов), созданию предметов интерьера. Записаться на арт-терапию можно в любой день, тема каждого занятия уникальная и не повторяется — оговорить ее с организаторами можно по телефону. Такое развлечение подойдет творческим детям и взрослым. Продолжительность сессии: 60−90 минут, а количество мест ограничено. Еще больше мастер-классов и тренингов на январь мы собрали тут .

Когда: суббота — 11.00 и 19.00, воскресенье — 11.00

Где: «Клевер» , ул. Мстиславца, 8

Сколько: 18 рублей. Запись по телефонам: +375 29 652−76−52 и +375 33 352−76−52

Сходить на премьеру в кино — « Не лечи меня»

Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам.

Роль доктора в премьерном фильме сыграл перспективный российский актер Иван Янковский — тот самый мажор из «Текста» и один из спасателей в фильме «Огонь» , который идет в соседнем кинотеатре. В «Не лечи меня» он попробовал себя в амплуа милого доктора-неудачника со смешными усами, а сама картина получилась легкой и курьезной — самое то для единственного выходного, чтобы разгрузить мозги.

Когда: все выходные

Где: почти во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Зайти на выставку с вау-эффектом



Фото: wowo.by

До конца месяца на третьем этаже Dana Mall будет проходить выставка «Ничосе» об удивительных фактах и достижениях со всего мира. Почти сотня экспонатов расположилась на 600 м². Вы, например, знали, что над Антарктикой запрещены полеты вертолетов, так как пингвины, у которых короткая шея, пытаются посмотреть на них и валятся, как домино? Об этом и не только и рассказывают на выставке.

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00 до 31 января

Где: ТЦ Dana Mall (ул. Петра Мстиславца, 11), третий этаж возле «5 элемента»

Сколько: билет — от 11 до 15 рублей AFISHA.TUT.BY дает скидку 20% от указанной стоимости при покупке через наш сервис Купить билет со скидкой

Отдохнуть в кальянной под стендап и караоке



Фото: relax.by

Если хочется просто отключить голову и отдохнуть в ненапряжной обстановке, сделать это можно в «Перец Lounge» . У ребят через день проходят вечера стендапа, а еще здесь можно попеть в караоке. Так, 16 декабря в 20.00 начнется стендап-концерт: формат очень понятен — комики просто рассказывают свои шутки. В числе постоянных участников — Женя Буракевич, Миша Ильин, Катя Ефимова, Саша Пашкевич, Дима Зубович, Павел Родевич, Игорь Раткевич и другие комики. В эту субботу выступать почти наверняка будет кто-то из них, имена пока не озвучены.

В 22.00 кальянная превратится в караоке-клуб. На радость другим гостям сможете исполнить «Батарейку» или еще что-нибудь из нетленок. Вход на мероприятия свободный. Депозит на «поющие» столики — 25 рублей на человека.

Когда: 16 января, 20.00 (стендап) и 22.00 (караоке)

Где: ул. Тимирязева, 46а

Сколько: бесплатно

Заглянуть на моноспектакль лидера «Троицы»





Музей «Лошицкая усадьба» приглашает на моноспектакли «Дарожка мая…» і «Калядныя ігрышчы» Ивана Кирчука, основателя этно-трио «Троица» и руководителя «Этнолаборатории». А еще обладателя уникальной коллекции этнических музыкальных инструментов со всего мира.

Моноспектакли Кирчука — это синтез духовно-материального, ритуально-магического, музыкального и песенного наследия белорусского народа, накопленного за 30 лет творческой деятельности. Вы увидите струнные, ударные и духовые инструменты: белорусский лук и лиру, сибирские арфы и металлические пластины, чаны из Тибета и Непала, различные трубы, струны, окарины и даже молодечненский церковный колокол. А еще услышите, как звучат некоторые предметы быта.

Когда: 16 января, 15.00 («Калядныя ігрышчы» для детей) и 17.30 («Дарожка мая…» для взрослых)

Где: « Лошицкая усадьба » (пр-д Чижевских, 8)

Сколько: 12 рублей — взрослые, 8 рублей — студенты, 6 рублей — ученики



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: anyway.by

Только не говорите, что атмосфера Нового года для вас закончилась. Если это так, то в ближайшее воскресенье «Великое княжество Сула» приглашает гостей на анимационную экскурсию «Калядныя спатканні з Сантай», рассказывающую о важнейших традициях, связанных с зимними праздниками у наших предков. Вам туда!

Кроме того, вас ожидают интерактивные театрализованные действия, обряды, игры, танцы, катание на санях и многое другое. Гости станут участниками квеста по поиску «Каляднай ялінкі», а еще увидят новый спектакль сульской «Батлейки». Юных гостей комплекса по окончании программы ожидают игровая музыкальная программа и сладкое угощение, а взрослых — старинный застольный ритуал под необычную закуску. Не обойдется и без встречи с Дедом Морозом в его резиденции, где можно загадать желание и получить сладкий приз.

Когда: 16 и 17 января

Где: Музей «Панский маёнтак „Сула“»

Сколько: детские группы — 15 рублей с каждого участника (угощение и подарок включены в стоимость), взрослые группы — 20 рублей с каждого участника (дегустация включена в стоимость). Запись по телефонам: +375 29 613−77−01 и +375 33 615−77−01