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Видеофакт: Огромная колонна движется по улице Одинцова в Минске

16.01.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Огромная колонна движется по улице Одинцова в Минске

  • 16.01.2021, 8:07
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Столица вышла на марши, несмотря на мороз.

Вчера в Минске, несмотря на морозы, жители многих районов провели протестные акции.

Много жителей в районе улицы Одинцова в Минске тоже вышли на марш. Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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