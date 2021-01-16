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Видеофакт: Огромная колонна движется по улице Одинцова в Минске
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Огромная колонна движется по улице Одинцова в Минске
Столица вышла на марши, несмотря на мороз.
Вчера в Минске, несмотря на морозы, жители многих районов провели протестные акции.
Много жителей в районе улицы Одинцова в Минске тоже вышли на марш. Видео опубликовал телеграм-канал
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Столица вышла на марши, несмотря на мороз.
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