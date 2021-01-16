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Представитель США заявил в МИД Беларуси о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных

16.01.2021 08:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На встрече с замглавы МИД Беларуси представитель США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных

Представитель США заявил в МИД Беларуси о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных

Соединенные Штаты Америки озабочены ситуацией с правами человека в Беларуси, заявил поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником. Встреча состоялась 14 января, сообщает пресс-служба американской дипмиссии.

«В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних отношений и озабоченность США касательно ситуации с правами человека Беларуси, — говорится в сообщении. — В частности, поверенный Джук подчеркнул необходимость освобождения бывшего заместителя директора агентства БелаПАН Андрея Александрова и всех других политических заключенных, поскольку этот вопрос имеет критически важное значение для будущего двухсторонних отношений Беларуси и США».

МИД Беларуси, сообщая о данной встрече, отметил лишь, что стороны «стороны обсудили текущее состояние белорусско-американских отношений».

Андрей Александров был задержан 12 января как подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала ст. 293 УК (массовые беспорядки).

15 января в отношении журналиста была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января выступила Европейская федерация журналистов (EFJ).

«Арест [журналиста] Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях, — подчеркивается в заявлении посольства США. — Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего».

Задержанные журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности, заявил 15 января замглавы МВД Геннадий Казакевич.

По мнению фонда BY_help, оплата штрафов не является преступлением.

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На встрече с замглавы МИД Беларуси представитель США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных
 
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