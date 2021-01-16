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Представитель США заявил в МИД Беларуси о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных
Источник материала: Навiны
На встрече с замглавы МИД Беларуси представитель США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных
Соединенные Штаты Америки озабочены ситуацией с правами человека в Беларуси, заявил поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником. Встреча состоялась 14 января, сообщает пресс-служба американской дипмиссии.
«В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних отношений и озабоченность США касательно ситуации с правами человека Беларуси, — говорится в сообщении. — В частности, поверенный Джук подчеркнул необходимость освобождения бывшего заместителя директора агентства БелаПАН Андрея Александрова и всех других политических заключенных, поскольку этот вопрос имеет критически важное значение для будущего двухсторонних отношений Беларуси и США».
МИД Беларуси, сообщая о данной встрече, отметил лишь, что стороны «стороны обсудили текущее состояние белорусско-американских отношений».
Андрей Александров был
14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора,
15 января в отношении журналиста была
С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января
«Арест [журналиста] Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях, — подчеркивается в
Задержанные журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности,
По мнению фонда BY_help,
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Представитель США заявил в МИД Беларуси о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных
На встрече с замглавы МИД Беларуси представитель США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных
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