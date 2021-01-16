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В Вашингтон на инаугурацию перебросят около 25 тыс. военнослужащих

16.01.2021 08:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Для инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая запланирована на 20 января, в Вашингтон перебросят около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в Twitter.

«Пентагон согласился предоставить до 25000 военнослужащих для поддержки федеральной миссии правоохранительных органов по случаю инаугурации президента в рамках специального мероприятия по обеспечению безопасности», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили что военнослужащие будут размещены вокруг города, многие из них будут вооружены. В настоящее время в Вашингтон прибыли порядка семи тыс. представителей Нацгвардии, передает РБК.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявлял, что в преддверии инаугурации Байдена бюро фиксирует в интернете значительно количество угроз безопасности. Он добавил, что опасается возможного насилия во время публичных мероприятий, которые запланированы на 20 января не только в столице.

13 января правоохранительные органы уведомили конгресс США, что в день инаугурации Байдена, несколько тысяч сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне собираются штурмовать Капитолий.

 
 
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Для инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая запланирована на 20 января, в Вашингтон перебросят около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии...
 
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