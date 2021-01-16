ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рене Фазел о фото с Басковым: "Рене, сделаем селфи", — говорит он. А затем вы понимаете, что вами манипулировали

16.01.2021 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент ИИХФ Рене Фазел в интервью sportschau.de прокомментировал встречу с Александром Лукашенко в Минске, на которой обсуждались вопросы проведения чемпионата мира по хоккею-2021.





Среди прочего функционер рассказал, как было сделано совместное фото с Дмитрием Басковым.

- Есть также ваши фотографии, господин Фазел, с главой Федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым. Сообщается, что он был причастен к смерти активиста оппозиции (Роман Бондаренко погиб после конфликта с неизвестными во дворе рядом с собственным домом и не был активистом какой-либо политической партии или общественной организации. — Прим.). Вы знаете об этом?

- Когда я бываю в России или Беларуси, делаю невероятное количество селфи. Я человек, который ценит людей, особенно в мире хоккея. Я знаю, кто такой мистер Басков, я знаю его много лет. А потом он подходит и говорит: "Рене, пожалуйста, сделаем селфи, а затем сделаем снимок". Не думал, что Басков опубликует это на какой-либо платформе. А затем вы понимаете, что вами манипулировали.

- Вы поступили слишком наивно и недооценили ситуацию?

- Мы хотели использовать эту возможность, чтобы спасти чемпионат мира и тем самым ускорить диалог между оппозицией и властью. Возможно, мы были немного наивны и забыли, что спорт не является средством достижения мира сам по себе, но спорт является инструментом. В Беларуси он [спорт] используется правительством, но также и оппозицией. Мы посередине. Я сказал: я готов рискнуть.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент ИИХФ Рене Фазел в интервью sportschau.de прокомментировал встречу с Александром Лукашенко в Минске, на которой обсуждались вопросы проведения чемпионата мира...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономист - главе Нацбанка: Зачем тянуть эту лямку?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by