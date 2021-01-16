18 лет у власти. Как охраняли генсека-«долгожителя» Леонида Брежнева (видео)

Источник материала: Onliner Генсеки (и в определенные периоды истории первые секретари) СССР считались самыми охраняемыми персонами. За их безопасностью следили целые ведомства, сотрудники которых, в свою очередь, следили друг за другом: не дай бог первое лицо окажется в опасности. О том, что представляла из себя вся эта махина, написано много книг — их авторами становились историки, исследователи и сотрудники охраны руководителей огромной страны.

После Второй мировой войны самым длительным периодом правления выделялся Леонид Ильич Брежнев, о котором и пойдет речь. Он руководил страной с 1964 года до своей смерти в 1982-м. 18 лет — это второй показатель для СССР, первый же — 30 лет — у Иосифа Сталина. Период правления Брежнева в зависимости от точки зрения рассматривают и как «эпоху застоя», и как «эпоху стабильности» с переходом в стадию «развитого социализма».



Брежнев в 1936 году

Сам Брежнев, будучи у руля партии, в определенный момент попытался отойти от дел (утверждается, что он осознавал свое не лучшее состояние во второй половине семидесятых), однако это могло бы повлечь определенные последствия для правящей элиты. Она была не согласна терять позиции у «кормушки» и лишаться высоких постов по ряду причин, поэтому Леонида Ильича удерживали в звании генерального секретаря ЦК КПСС.

Служба личной охраны, которая занималась безопасностью «руководящих кадров партии и правительства», если следовать официальной исторической справке, берет начало аж во времена Ивана Грозного (он был беспартийным, если что). Очередной этап развития наступил после 1920 года, когда было создано так называемое специальное отделение. В последующие десятилетия спецотделение меняло «прописку», переходя от ведомства к ведомству, трансформировалось, чередовало обозначения и руководителей, было упразднено и вновь воссоздано.



Леонид Брежнев на параде в 1945 году. Колоризация: color.artlebedev.ru

Всю схему охраны Леонида Брежнева описать мы не сможем, поэтому укажем лишь на некоторые интересные особенности. Они связаны с рядом факторов: характером самого генсека, а также временем его нахождения у власти. В 1964-м Брежневу, когда он стал первым секретарем, стукнуло 58 лет — во времена СССР это возраст за два года до ухода на пенсию. Тогда считалось, что он пробудет на посту недолго, поэтому Леонид Ильич продолжительное время оставался в тени — в том числе для западного мира, который начал раскрывать для себя Брежнева лишь после его короткой поездки в США в семидесятых.



Брежнев и Никсон. Фото: «Газета.Ру»

Брежнева описывают как «непослушного», он заставлял охрану седеть по собственной инициативе. Основная причина — его любовь к высоким скоростям и автомобилям. Садясь за руль, он выжимал из машин все возможное, несколько раз находился на волосок от смерти.

«Однажды, когда он лихо гнал автомобиль, у него на ходу лопнуло правое колесо. Машину сразу стало заносить. Брежнев, хоть и был уже в возрасте, буквально всем телом налег на руль и сумел удержать машину от аварии.

В другой раз, в Крыму, он с утра влез в машину, а на заднее сиденье посадил двух женщин-врачей. Желая блеснуть перед дамами своей лихостью, он развил такую скорость на горном серпантине, что в конце концов не справился с управлением и проскочил один из поворотов. В самый последний момент он все-таки успел нажать на тормоз, и машина буквально повисла над обрывом», — уверяет писатель Федор Раззаков.



Один из автомобилей Брежнева — модифицированная «Волга» для охоты. Также в его гараже были Chevrolet Bel Air, Chrysler 300, Opel Kapitän, Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz W100, Lincoln Continental, Cadillac и многие другие. Фото: ohotniki.ru, Александр Добровольский

Возраст — вторая «слабая сторона» Брежнева. Медицина была менее продвинутой, чем сейчас, а нагрузка на человека, который внутренне несет ответственность за благополучие сотен миллионов граждан, — высока. Однако утверждается, что Брежнев лишь раз в жизни перенес инфаркт миокарда — еще в пятидесятых годах, а инсульт в семидесятых — это слухи. Зато сообщалось о якобы перенесенной клинической смерти, которая и стала поворотным моментом, окончательно подкосившим здоровье генсека. Позже писали и о злоупотреблении Брежневым лекарствами и, в частности, снотворным.

На самом деле усиление охраны последовало сразу за приходом Брежнева к власти. Это связывают с покушением на Джона Кеннеди в 1963 году. Способствовали этому и локальные инциденты на территории СССР.





Кроме прочего, был сформирован специальный отряд аквалангистов, обеспечивавших безопасность главы страны во время заплывов: говорят, Брежнев любил проводить время в открытой воде, в том числе будучи на даче в Крыму, а также увлекался рыбалкой (и, конечно, охотой, что также добавляло головной боли охране).



В окружении охраны. Фото: Государственный архив РФ / rg.ru

Леонид Ильич Брежнев c братьями Кастро. Фото: dubikvit.livejournal.com, Владимир Мусаэльян

Рассказывали и об инциденте, который также стал одной из причин основания спецотряда. Как-то на охраняемую территорию дачи вплавь добралась недовольная своими жилищными условиями женщина. В ожидании Брежнева она провела в воде много часов, выбравшись на сушу с появлением его на пляже. После разговора генсек помог просительнице с квартирой, а вот для охраны это был удар, ведь так же они могли проморгать и кого похуже, чем «обычную гражданку».



Группа охраны Брежнева с оперативно-хозяйственными сотрудниками (в центре — Рябенко). Фото: kulturologia.ru

А на сайте российского федерального издания «Валовой внутренний продукт (ВВП)» приводится такая вот занятная история (авторский стиль сохранен):

«В 1978 г. Л. И. Брежнев летом отдыхал в Крыму на госдаче №1. Леонид Ильич и несший охрану В. Т. Медведев плавали в море, рядом находился катер с аквалангистами Н. Н. Ивановым и А. А. Осиповым. Начальник личной охраны генсека А. Я. Рябенко и личный врач стояли на пирсе. Подплыв к пирсу, охраняемый обратился к врачу, тот нагнулся к Леониду Ильичу, очки у него слетели и упали в море. Глубина в том месте 15—18 метров. Получив от Рябенко безмолвную команду, аквалангист Иванов настолько быстро ее выполнил, что очки не успели опуститься до дна. С очками в руке Николай стал всплывать. Здесь надо заметить, что у Леонида Ильича и его личного доктора были плавки одинаковой расцветки. Аквалангист, предположив, что врач тоже спустился в воду за очками, сориентировался в воде по плавкам и всплыл возле Леонида Ильича. Вмиг сообразив, быстро двинулся в сторону доктора, слушая, как Брежнев спрашивает: «Кто это?» — на что Медведев отвечает: „Свои, Леонид Ильич“».



Рябенко в форме на втором плане. Фото: shieldandsword.mozohin.ru

Кстати, упоминаемый в тексте Александр Рябенко был знаком с Брежневым с 1938 года — тогда его назначили водителем будущего генсека. Затем их пути разошлись, но после войны Леонид Ильич нашел Рябенко и взял под свое крыло. Он стал начальником личной охраны и другом Брежнева. Он же выступил инициатором создания «подводного» спецотряда. Позже Рябенко боролся за здоровье подопечного, пытаясь отучить его от бесконтрольного приема сильнодействующих препаратов.



ЗИЛ-4104, который начали выпускать ближе к восьмидесятым. На таком ездил Брежнев. Фото: militaryarms.ru

Само собой, основная деятельность по охране разворачивалась на земле. Во время передвижения по автомобильным дорогам по маршруту выставлялись посты, путь обязательно прокладывали так, чтобы в случае необходимости обеспечить медицинское обслуживание — не силами сопровождающих медиков, а в стационарном медучреждении — таких на маршруте должно было быть несколько. При «гостевых» поездках в другие регионы и страны принимались аналогичные меры.

Новое «повышение квалификации» последовало за очередным форс-мажором: в 1969 году состоялось одно из покушений на Брежнева. Стрелком оказался Виктор Ильин, который после тщательной подготовки оказался в Москве в периметре охраны рядом с Кремлем. Из ворот должен был появиться правительственный кортеж с Леонидом Брежневым — обычно он находился во второй машине. Однако в этот раз в ней передвигались экипажи кораблей «Союз-4» и «Союз-5», по которым террорист ошибочно открыл огонь. Был смертельно ранен водитель автомобиля, а Ильина задержали.



Группа выездной охраны. Фото: cont.ws

После инцидента было решено создать выездное подразделение, сотрудники которого сопровождали бы первое лицо в поездках — а тот, напомним, любил погонять — и умели бы вести прицельный огонь на высоких скоростях.

Судя по всему, на видео запечатлен момент, когда Никсон дарит автомобиль своему советскому коллеге.

А вот забавный отрывок из фильма «Последние дни» Ричарда Пирса на тему любви Брежнева к скорости и машинам:

Ради охраны первого лица государства в период правления Брежнева отделы силовых ведомств заметно разрослись, однако точное количество «телохранителей» назвать сложно. У генсека были особенно доверенные лица, сопровождавшие его повсюду (к ним относился и Рябенко), да и с остальными сотрудниками охраны он общался на равных. Как следует из рассказов приближенных, Леонид Ильич при этом не слыл параноиком: охрана действительно требовалась, попытки физического воздействия на первое лицо предпринимались регулярно.

Советскую (и российскую, являющуюся ее преемницей), американскую, израильскую и кубинскую школы охраны относят к наиболее сильным. Подробной информации о них совсем немного — лишь та, которую можно вынести вовне. Поэтому данные поступают из очень ограниченного количества источников, попутно возникают и мифы. К таковым относят существование двойников первых лиц СССР второй половины XX века.

По словам бывшего охранника (и спорной личности) Бориса Ельцина Александра Коржакова, «болтовня эта пошла, когда Леонид Ильич Брежнев лежал в больнице, была идея делать фальшивые прогоны. По росту и по весу выбирали человека, а всем непонятно было, кто там сидел. С тех пор эта волна и идет. Такие же фальшивые проекты были у Ельцина, но уточню, что были не двойники, а именно фальшивые проекты».

Личная охрана Брежнева берегла генсека как зеницу ока, одновременно выступая для него и его близких «нянькой», и отношения с личными охранниками у Леонида Ильича были действительно доверительными. А те, судя по доступной информации, платили ему такой же искренней преданностью.

Основные источники: ФСО ( 1 , 2 ), ВВП , НСН , «За чьей спиной прячется президент?» Федора Раззакова

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