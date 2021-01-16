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Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

16.01.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прежние времена каждый ребенок знал главные правила поведения в случае внезапного мороза: 1) отбиваться от унизительных коричневых колготок (потому что не холодно же); 2) требовать отмену школы (холодно же); 3) как можно скорее добраться до ближайших качелей. Незаметно выросло поколение, которое не помнит настоящих холодов, не понимает, для чего они и как ими пользоваться. И где скачать мануал. Между тем уже через несколько часов температура кое-где может опуститься почти до минус 30. Мы подготовили для потерянного поколения методичку по белорусским морозам — как остаться человеком в этом ледяном аду.

Чтобы нормально продолжать общение, первым делом нам необходимо раз и на всегда выяснить ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого.

Лизали качели в мороз?

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Некоторые еще утверждают, что лизать на морозе можно не только качели, но и любой железный предмет. Это вынужденный волюнтаризм, который может быть оправдан только неготовностью инфраструктуры.

Теперь, когда мы определились, кто готов быть с нами до конца, вспомним матчасть.

Вспоминаем, что такое мороз

За последние годы мы подзабыли, что такое нормальные холода. Дожили до того, что 26 градусов вызывают у нас религиозный трепет. Вспомните постыдную прошлую зиму: синоптики говорят, что в прошлом сезоне — впервые на их памяти — климатическая (не календарная) зима в Беларуси так и не наступила. В этих числах ровно год назад вокруг Минска все зеленело. Рыбаки бродили с обычными поплавочными удочками. Температура доходила до плюс 7.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

И мы почти поверили, что отныне так и должно быть.

А теперь вспомним абсолютный рекорд Беларуси по морозам. Он установлен в 1940 году как раз в предстоящую ночь на 17 января тружениками Толочина — минус 42,2 градуса. В ту же ночь зафиксирован и рекорд столицы за 172 года наблюдений — 39,1 градуса ниже нуля.

Нынче, спустя 82 года, до этих показателей нам далеко. Но вчера вечером автомобилисты с особенно хорошей генетической памятью потащили аккумуляторы в квартиры — повинуясь неведомым древним инстинктам.

Белгидромет напоминает: вообще-то, климатическая зима наступила у нас дней семь назад, до того была неизвестная им пора года. В ближайшие несколько суток среднесуточная температура будет градусов на 10—12 меньше нормы.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Это не опасно? Отвечают, что было бы опасно год назад, когда отсутствовал снег. В этот раз все нормально, покров накопили.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Аграрии, в свою очередь, объясняют так: мороз — в любом случае закалка для растений (и вредителей). Большой минус (как и плюс) расшатывает систему, может сломать, сделать ее более стойкой или слабой. Но несколько суток таких морозов — слишком незначительная встряска, чтобы переживать по этому поводу.

Чем заняться на морозе

Мало кто заметил, что стеклопакеты убили древнее искусство протаивания дырочек в обледеневшем стекле. Также утрачены сложные практики наблюдения за неевклидовой геометрией морозных узоров… Надо как-то выкручиваться, чем-то заняться. Помимо того, что необходимо лизать хрестоматийные качели, теперь модно выплескивать в воздух кипяток, замораживать мыльные пузыри и любоваться атмосферными явлениями.

Вообще-то, у нас не так уж много времени, чтобы воспользоваться морозами. Синоптики говорят, что уже к середине следующей недели начнется потепление, а к ее концу дело кое-где может дойти до плюс 3 с дождями.

Поэтому поторопимся. Когда еще в следующий раз наступит зима…

Первым делом изготавливаем мыльные пузыри. Инструкций полно, но предела совершенству нет. Приступайте прямо сейчас. Из инвентаря необходимы только мыло и мороз.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от WL Swiss Photography (@wl_swissphotography)

Когда вы надули и заморозили все пузыри, обязана возникнуть мысль подключиться также к международному проекту под названием #дубакчеллендж.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Иринка (@irinka_foto_video)

Скептики полагают, что у нас все же недостаточно градусов. Практики уточняют, что этот фокус («эффект Мпембы») наиболее качественно срабатывает при температуре не выше минус 25. Таким образом, у нас впереди как минимум две ночи для ожесточенных опытов, когда температура может опускаться за 26 градусов. Но, говорят, в странах-участницах уже есть ошпаренные и ушибленные кастрюлей, будьте осторожны. Потом расскажете.

Кроме того, специально для любителей созерцания в относительно влажном и очень холодном воздухе при высоком давлении кристаллизуется вода и могут получиться вот такие «ледяные иглы», как вчера вечером в Сморгони.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Еще одно важное дело — Крещенские купания. В прошлом году они выглядели как издевательство — при положительной температуре и без проруби. В этот раз есть возможность отыграться.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Медики каждый раз твердят, что лихость и божья благодать не всегда дают неуязвимость от пневмонии — но кто слушает медиков?..

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Еще одна пока не отмененная забава на предстоящий период морозов — Крещенский забег в Минске, запланированный на 17 января. Правда, изначально предполагали, что он пройдет при бодрящих минус 6—10, по факту же получится градусов на 10 меньше.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Что касается хозяйственных советов, то один из самых популярных — провести ревизию и профилактику холодильника — узнать наконец, что там в нижних слоях морозилки.

Как выжить на морозе

Минздрав в начале похолодания напомнил расслабившимся белорусам древние правила.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Первые признаки

Есть четыре степени обморожения, первая — самая легкая (пораженный участок бледный, после согревания краснеет), четвертая обычно подразумевает ампутацию. Под угрозой в первую очередь выступающие части: пальцы, уши, нос, мужские гениталии.

Если вы почувствовали зябкость, покалывание, онемение до потери чувствительности, побледнение, кожа холодная, движения затруднены — значит, началось. Зайдите в теплое место (магазин, кафе, подъезд, машина), чтобы согреться и осмотреть пострадавшие места.

Больно может стать потом, после согревания — значит, повезло, это максимум вторая степень. Если больно не становится в течение суток, не чувствуются уколы и щипки — третья и выше.

Первая помощь состоит как раз в том, чтобы уйти с холода. Снимите промерзшие одежду и обувь, вызовите врача. До его прибытия при обморожении первой степени охлажденные участки согревайте теплыми руками и дыханием, растирайте шерстяной тканью. При более высоких степенях обморожения ничего растирать не надо. От скорости обращения к медикам может зависеть вероятность того, удастся ли сохранить палец, конечность, иную «выступающую часть».

В будущем отмороженные участки станут особенно чувствительны к холоду, их придется беречь.

Чего не надо делать

Не мочите кожу, не выходите на мороз с влажными волосами. Вероятность отморожения на ветру выше. Наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям дети и пожилые.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, делает конечности более уязвимыми.

Не стоит пить алкоголь. Он обманывает чувства, «согревает», мешает адекватно оценить угрозу. Одна из профессиональных «болезней» маргиналов — потеря пальцев, стоп, кистей из-за обморожений в пьяном состоянии. Заметив лежащего на морозе человека, имейте в виду, что, несмотря на безмятежный вид, он может лишиться ног, рук или умереть — любым способом добейтесь того, чтобы он оказался в помещении.

Не носите на морозе металлические украшения. Помимо прочего, кольца на пальцах затрудняют циркуляцию крови.

Медики всякий раз (без особого успеха) опровергают миф о существовании мазей, предупреждающих отморожения (например, гусиный жир). Такие средства не помогают, но дают ложное чувство неуязвимости.

Врачи крайне не любят еще один народный метод — растирание снегом. Кристаллы травмируют уже поврежденную холодом кожу, увлажняют ее, снижают температуру. Растирания спиртом (водкой) тоже бесполезны и вредны: они увлажняют и охлаждают ткани.

Нельзя согреваться в горячей воде. Быстрое согревание ухудшит состояние. Восстановить кровоток в пострадавших участках будет сложно.

Как не обморозиться

Одевайтесь по принципу «капусты»: между слоями одежды должны быть прослойки воздуха. Одежда не должна препятствовать циркуляции крови.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для потертостей и отморожения. Вместо хлопковых носков лучше надеть шерстяные: они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

И берегите щиколотки — они особенно уязвимы в эти сложные времена.

Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

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Теги: Минск
 
 
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В прежние времена каждый ребенок знал главные правила поведения в случае внезапного мороза: 1) отбиваться от унизительных коричневых колготок (потому что не...
 
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