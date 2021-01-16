Заново учимся пользоваться морозами: чем заняться и как выжить

Источник материала: Onliner В прежние времена каждый ребенок знал главные правила поведения в случае внезапного мороза: 1) отбиваться от унизительных коричневых колготок (потому что не холодно же); 2) требовать отмену школы (холодно же); 3) как можно скорее добраться до ближайших качелей. Незаметно выросло поколение, которое не помнит настоящих холодов, не понимает, для чего они и как ими пользоваться. И где скачать мануал. Между тем уже через несколько часов температура кое-где может опуститься почти до минус 30. Мы подготовили для потерянного поколения методичку по белорусским морозам — как остаться человеком в этом ледяном аду.

Чтобы нормально продолжать общение, первым делом нам необходимо раз и на всегда выяснить ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого.

Лизали качели в мороз?

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Некоторые еще утверждают, что лизать на морозе можно не только качели, но и любой железный предмет. Это вынужденный волюнтаризм, который может быть оправдан только неготовностью инфраструктуры.

Теперь, когда мы определились, кто готов быть с нами до конца, вспомним матчасть.

Вспоминаем, что такое мороз

За последние годы мы подзабыли, что такое нормальные холода. Дожили до того, что 26 градусов вызывают у нас религиозный трепет. Вспомните постыдную прошлую зиму: синоптики говорят, что в прошлом сезоне — впервые на их памяти — климатическая (не календарная) зима в Беларуси так и не наступила. В этих числах ровно год назад вокруг Минска все зеленело. Рыбаки бродили с обычными поплавочными удочками. Температура доходила до плюс 7.





И мы почти поверили, что отныне так и должно быть.

А теперь вспомним абсолютный рекорд Беларуси по морозам. Он установлен в 1940 году как раз в предстоящую ночь на 17 января тружениками Толочина — минус 42,2 градуса. В ту же ночь зафиксирован и рекорд столицы за 172 года наблюдений — 39,1 градуса ниже нуля.

Нынче, спустя 82 года, до этих показателей нам далеко. Но вчера вечером автомобилисты с особенно хорошей генетической памятью потащили аккумуляторы в квартиры — повинуясь неведомым древним инстинктам.

Белгидромет напоминает: вообще-то, климатическая зима наступила у нас дней семь назад, до того была неизвестная им пора года. В ближайшие несколько суток среднесуточная температура будет градусов на 10—12 меньше нормы.





Это не опасно? Отвечают, что было бы опасно год назад, когда отсутствовал снег. В этот раз все нормально, покров накопили.





Аграрии, в свою очередь, объясняют так: мороз — в любом случае закалка для растений (и вредителей). Большой минус (как и плюс) расшатывает систему, может сломать, сделать ее более стойкой или слабой. Но несколько суток таких морозов — слишком незначительная встряска, чтобы переживать по этому поводу.

Чем заняться на морозе

Мало кто заметил, что стеклопакеты убили древнее искусство протаивания дырочек в обледеневшем стекле. Также утрачены сложные практики наблюдения за неевклидовой геометрией морозных узоров… Надо как-то выкручиваться, чем-то заняться. Помимо того, что необходимо лизать хрестоматийные качели, теперь модно выплескивать в воздух кипяток, замораживать мыльные пузыри и любоваться атмосферными явлениями.

Вообще-то, у нас не так уж много времени, чтобы воспользоваться морозами. Синоптики говорят, что уже к середине следующей недели начнется потепление, а к ее концу дело кое-где может дойти до плюс 3 с дождями.

Поэтому поторопимся. Когда еще в следующий раз наступит зима…

Первым делом изготавливаем мыльные пузыри. Инструкций полно, но предела совершенству нет. Приступайте прямо сейчас. Из инвентаря необходимы только мыло и мороз.

Когда вы надули и заморозили все пузыри, обязана возникнуть мысль подключиться также к международному проекту под названием #дубакчеллендж.

Скептики полагают, что у нас все же недостаточно градусов. Практики уточняют, что этот фокус («эффект Мпембы») наиболее качественно срабатывает при температуре не выше минус 25. Таким образом, у нас впереди как минимум две ночи для ожесточенных опытов, когда температура может опускаться за 26 градусов. Но, говорят, в странах-участницах уже есть ошпаренные и ушибленные кастрюлей, будьте осторожны. Потом расскажете.

Кроме того, специально для любителей созерцания в относительно влажном и очень холодном воздухе при высоком давлении кристаллизуется вода и могут получиться вот такие «ледяные иглы», как вчера вечером в Сморгони.





Еще одно важное дело — Крещенские купания. В прошлом году они выглядели как издевательство — при положительной температуре и без проруби. В этот раз есть возможность отыграться.





Медики каждый раз твердят, что лихость и божья благодать не всегда дают неуязвимость от пневмонии — но кто слушает медиков?..





Еще одна пока не отмененная забава на предстоящий период морозов — Крещенский забег в Минске, запланированный на 17 января. Правда, изначально предполагали, что он пройдет при бодрящих минус 6—10, по факту же получится градусов на 10 меньше.





Что касается хозяйственных советов, то один из самых популярных — провести ревизию и профилактику холодильника — узнать наконец, что там в нижних слоях морозилки.

Как выжить на морозе

Минздрав в начале похолодания напомнил расслабившимся белорусам древние правила.





Первые признаки

Есть четыре степени обморожения, первая — самая легкая (пораженный участок бледный, после согревания краснеет), четвертая обычно подразумевает ампутацию. Под угрозой в первую очередь выступающие части: пальцы, уши, нос, мужские гениталии.

Если вы почувствовали зябкость, покалывание, онемение до потери чувствительности, побледнение, кожа холодная, движения затруднены — значит, началось. Зайдите в теплое место (магазин, кафе, подъезд, машина), чтобы согреться и осмотреть пострадавшие места.

Больно может стать потом, после согревания — значит, повезло, это максимум вторая степень. Если больно не становится в течение суток, не чувствуются уколы и щипки — третья и выше.

Первая помощь состоит как раз в том, чтобы уйти с холода. Снимите промерзшие одежду и обувь, вызовите врача. До его прибытия при обморожении первой степени охлажденные участки согревайте теплыми руками и дыханием, растирайте шерстяной тканью. При более высоких степенях обморожения ничего растирать не надо. От скорости обращения к медикам может зависеть вероятность того, удастся ли сохранить палец, конечность, иную «выступающую часть».

В будущем отмороженные участки станут особенно чувствительны к холоду, их придется беречь.

Чего не надо делать

Не мочите кожу, не выходите на мороз с влажными волосами. Вероятность отморожения на ветру выше. Наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям дети и пожилые.





Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, делает конечности более уязвимыми.

Не стоит пить алкоголь. Он обманывает чувства, «согревает», мешает адекватно оценить угрозу. Одна из профессиональных «болезней» маргиналов — потеря пальцев, стоп, кистей из-за обморожений в пьяном состоянии. Заметив лежащего на морозе человека, имейте в виду, что, несмотря на безмятежный вид, он может лишиться ног, рук или умереть — любым способом добейтесь того, чтобы он оказался в помещении.

Не носите на морозе металлические украшения. Помимо прочего, кольца на пальцах затрудняют циркуляцию крови.

Медики всякий раз (без особого успеха) опровергают миф о существовании мазей, предупреждающих отморожения (например, гусиный жир). Такие средства не помогают, но дают ложное чувство неуязвимости.

Врачи крайне не любят еще один народный метод — растирание снегом. Кристаллы травмируют уже поврежденную холодом кожу, увлажняют ее, снижают температуру. Растирания спиртом (водкой) тоже бесполезны и вредны: они увлажняют и охлаждают ткани.

Нельзя согреваться в горячей воде. Быстрое согревание ухудшит состояние. Восстановить кровоток в пострадавших участках будет сложно.

Как не обморозиться

Одевайтесь по принципу «капусты»: между слоями одежды должны быть прослойки воздуха. Одежда не должна препятствовать циркуляции крови.





Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для потертостей и отморожения. Вместо хлопковых носков лучше надеть шерстяные: они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.





И берегите щиколотки — они особенно уязвимы в эти сложные времена.





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