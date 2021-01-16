Сработала «защита от дурака»? Как Трамп проверил на прочность американскую демократию

Источник материала: Onliner

Новые, непривычные реалии политической жизни диктуют Америке немного шокирующие граждан меры: Капитолий обнесли металлической решеткой, из нескольких штатов в Вашингтон направлены отряды полицейских и военных. Во время церемонии, скорее всего, даже центр города будет закрыт для рядовых американцев.

Что же произошло в США, вызвавшее такие разительные перемены? Как случилось, что мечта о Великой Америке опять обернулась настолько большими потрясениями и стоила жизни нескольким гражданам страны? Сегодня мы обсудим это с экономистом Владимиром Кавалкиным, который в Беларуси является руководителем проектов «Кошт урада» и «Удобный город», а в Америке в первый год президентства Трампа изучал, как политической системе страны удается оставаться стабильной и независимой.





Сдерживания и противовесы

— Как ты познакомился с американской выборной системой, где это произошло и при каких обстоятельствах?

— Несколько лет назад я принял участие в американской обучающей программе IVLP (International Visitor Leadership Program) и побывал на стажировке в США. Целью моей поездки стало изучение системы подотчетности американского правительства на всех уровнях, а также механизма сдерживаний и противовесов, заложенного в Конституции США. Была возможность изучить этот аспект жизни Америки как на самом высоком, федеральном уровне, так и на уровне штатов и даже отдельно взятых небольших городов.

— Почему ты изучал в том числе и выборную систему?

— Выборы — это один из тех стержневых институтов, на котором держится система сдерживаний и противовесов. Дело в том, что политика в США является конкурентной. Это означает, что за голоса выборщиков нужно бороться на уровне идей и их реализации. Выборы являются основным инструментом политической борьбы в Америке.

Конечно, кроме выборов, есть достаточно много институтов, которые обеспечивают сдерживания и противовесы. Этих институтов даже больше, чем требуется по классической схеме. Считается, для того, чтобы демократия функционировала, необходимо разделить три ветви власти — законодательную, судебную и исполнительную. Но в США это сочли недостаточным: если вся полнота власти будет сосредоточена только в одном органе, это может привести к перекосам. Поэтому американцы разделили конгресс на две части — Палату представителей и Сенат.

То же самое происходит и на уровне отдельных штатов — США являются федерацией реальной, а не номинальной, как когда-то был СССР или сейчас Россия. У каждого штата есть своя юрисдикция, и федеральные власти не могут никоим образом навязывать им свои решения в той части, в которой эти полномочия закреплены на уровне штатов и округов.

То есть это разделение идет не только по ветвям власти, но еще и внутри этих ветвей. Более того, есть и вертикальное разделение, которое выражается в разных юрисдикциях — федерального уровня и уровня штата. Насколько велики различия в законодательстве между разными штатами (это ярко отражает их независимость), понятно по тому, что в соседних штатах может полярно различаться законодательство относительно смертной казни, хранения огнестрельного оружия, использования марихуаны в медицинских целях.





Касается это и выборов, которые в первую очередь организуются на уровне штатов. В США даже нет какого-то аналога нашей Центральной избирательной комиссии. Выборная система в принципе очень сильно отличается от белорусской. Наша система предусматривает прямые выборы, американская — непрямые, через выборщиков. Количество выборщиков пропорционально населению и периодически пересматривается в связи с изменением численности населения каждого штата. В 48 из 50 штатов выборы выигрываются по схеме «победитель получает все», например, кандидат, победивший в Калифорнии, получит голоса всех 55 выборщиков, а его оппонент — ничего.

— Приход Трампа в американскую политику фактически сразу сделал ее похожей на захватывающий политический триллер, порой перемежающийся комедийными сценами с нотками абсурда. Что произошло?

— История, конечно, началась не сейчас, а в момент, когда Трамп баллотировался на первый срок. И здесь важно понимать процессы в США, благодаря которым Трамп пришел к власти.

Условно говоря, все население Америки с точки зрения работы и, соответственно, доходов можно разделить на три большие группы. Первая из них — «белые воротнички» — люди творческих и интеллектуальных профессий, многие из которых хорошо зарабатывают, их нынешняя жизнь в США в целом устраивает, у них все прекрасно. «Белые воротнички» в большинстве своем придерживаются леволиберальных взглядов. Эта группа не самая многочисленная, но при этом располагает самыми значительными финансовыми ресурсами, а также инструментами влияния — доступом к медиа, экспертам, лидерам мнений и т. д.

Вторая группа — низкоквалифицированные работники. Многие годы их положение никак не менялось, работы не становилось меньше, заработная плата оставалась стабильной, поэтому политика их мало интересует, тем более что очень часто низкоквалифицированным трудом занимаются иммигранты, причем нелегально. Несмотря на технический прогресс, оптимизация работы бизнеса редко касается таких сотрудников, так как им платить проще, чем искать возможности заменить их труд автоматизированными средствами.





Между «белыми воротничками» и теми, кто выполняет низкоквалифицированный труд, находится третья группа — «синие воротнички». Это люди со средней квалификацией — работники торговли, заводов, машинисты поездов и т. д., которые зарабатывают достаточно много, и их выгодно было уволить, а вместо них создать IT-систему, применить искусственный интеллект или как-то иначе автоматизировать труд.

И вот случилось неизбежное: в результате научно-технического прогресса в США оказалось, что многих «синих воротничков» можно заменить на более эффективную и дешевую роботизированную или IT-инфраструктуру, автоматизированные линии. Условно говоря, там, где раньше на конвейере работали 100 человек, сейчас нужно не больше 2—3.

— Это уникальная ситуация?

— На самом деле, нет. Подобная история уже происходила сотни раз, когда в короткий срок устаревали целые отрасли производства. Например, когда на смену печатным машинкам пришли компьютеры или пленочные фотоаппараты были заменены на цифровые. Добавьте к этому курс, по которому США шли долгое время, ставя перед собой задачу концентрировать в стране высокоинтеллектуальные и наукоемкие производства и компании и выводя за пределы страны промышленность, в том числе загрязняющую окружающую среду.

В результате от научно-технического прогресса сильно выиграли «белые воротнички», ничего не потеряли низкоквалифицированные работники, но очень сильно пострадали те, кто оказался посередине. Среди них произошли большие сокращения, они потеряли не только работу, но и отчасти смысл жизни, так как все, чему они учились и посвятили годы, оттачивая мастерство, оказалось никому не нужным. При этом ужался весь рынок, где они могли быть востребованы, а значит, найти вакансию у другого работодателя за те же деньги становится все сложнее.

Прошлогоднее исследование ОЭСР показало, что в 1985 году совокупный доход среднего класса в развитых странах был в 4 раза больше, чем у самых богатых жителей этих стран, а теперь их совокупный доход более чем в 3 раза ниже дохода самых богатых. В последующие десятилетия доходы среднего класса росли гораздо медленнее стоимости недвижимости, образования, здравоохранения, многих товаров и услуг. Пятая часть домохозяйств среднего класса живет с отрицательным сальдо семейного бюджета, то есть тратит больше, чем зарабатывает.

На фоне этого недовольства появился Трамп с предложением Make America Great Again — отчасти это было предложением вернуться в старые добрые времена, ту самую индустриальную эпоху, где средний класс чувствовал себя комфортно и мог максимально зарабатывать.

Как заявил Трамп, проблема в том, что свободная торговля уничтожила рабочие места — многие индустриальные гиганты переехали в Китай и Юго-Восточную Азию, и из-за этого американцы потеряли работу. Максимально упрощая ситуацию, скажу, что Трамп видел решение в увеличении таможенных пошлин, чтобы в Америке снова стало выгодным строить эти заводы. Также он нападал на иммигрантов, которые «забирают у американцев работу». Примерно на этом строилась риторика Трампа, опираясь на которую он выиграл выборы в 2016 году, получив поддержку беднеющих «синих воротничков».





Важно также отметить, что, играя на фобиях и ожиданиях американцев, Трамп впервые в американской истории полномасштабно использовал для общения с ними такие народные каналы, как социальные сети. Стиль его общения заметно выделялся. Мессенджи, которые он посылал, нельзя назвать иначе как классическим популизмом. Выражаясь молодежным языком, Трамп «набрасывал», создавая инфоповоды, которые можно было воспринять как сенсацию. Заходя немного дальше, чем принято, он постоянно шокировал американское общество. По сути, он подсадил многие американские медиа на свои сообщения как на информационную иглу, жизнь президента стала восприниматься как жизнь селебрити.

Так, Трамп, например, мог мерятся с лидерами других стран ядерными кнопками:

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын только что заявил, что ядерная кнопка всегда находится у него на столе. Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, — и моя кнопка работает».

Или обсуждать свидетельство о рождении Обамы:

«“Заслуживающий чрезвычайного доверия источник” позвонил в мой офис и сообщил, что свидетельство о рождении Барака Обамы — это подделка».

Приход к власти Трампа для Америки стал в каком-то смысле неожиданностью. На тот момент американская политика являлась более-менее предсказуемой, и вот в нее ворвался человек, который вел кампанию абсолютно новым способом и победил. Обычно до этого американские политики, позволявшие себе настолько шокирующие заявления, не проходили даже внутрипартийные выборы. Трампу же удалось достигнуть пика политической карьеры.

Возможно, ему помог в этом культ успешности, который существует в Америке и ведет свои корни из протестантской этики. Человек, достигший большого состояния, априори имеет значительный вес в американском обществе. Именно с этой стороны Трамп выглядел выгоднее, чем его основной оппонент на первых выборах — Хиллари Клинтон. Он — напористый, агрессивный, успешный, простой и «свой в доску», а она могла кому-то показаться обычным бюрократом.

— Что происходило после того, как Трамп выиграл выборы?

— Четыре года правления Трампа можно охарактеризовать одной фразой: «испытание американской демократической политической системы на устойчивость и прочность». Стало понятно, насколько сильны пресловутые сдерживания и противовесы, помогают ли они как «защита от дурака».

Испытания оказались серьезными. Трамп, что называется, «шатал» американскую политическую систему настолько, насколько хватало сил. Он пытался любой ценой построить стену на границе с Мексикой и даже задумывался ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы найти финансы на строительство этой стены.





Можно вспомнить его попытки запретить въезд в США мусульманам, что, кстати, очень интересно закончилось. Решение о запрете на въезд, инициированное президентом, отменил всего лишь судья штата Гавайи, посчитавший, что оно противоречит конституции. Но через год Верховный суд все же признал, что президент имеет право принимать решение относительно запрета на въезд в страну граждан из тех или иных стран, заботясь о национальной безопасности.

Это лишь первые пришедшие на ум примеры…

— Несмотря на происходящее, американцы продолжали поддерживать Трампа. Вероятно, потому, что некоторые его действия приводили к результатам?

— Здесь сложно сказать, насколько его действия приводили к конкретным результатам. Американская экономика — первая в мире, она имеет огромную инерцию. И решения, которые принимал Обама 5—8 лет назад, вполне могли принести плоды только в бытность Трампа. Но факт поддержки населением, безусловно, был.





За четыре года президентского срока с Трампом стало происходить то, что происходит с любым харизматичным полулистом: он постепенно стал приобретать больше поддержки среди маргинальных слоев общества, доверяющих диким теориям заговора, верящим в плоскую землю и нашествие рептилоидов. Одновременно с этим здравомыслящие люди, видя конкретные последствия правления президента, стали от него отворачиваться. Трамп стал терять уважение и поддержку «белых воротничков» и даже представителей среднего класса, способных адекватно оценивать ситуацию.

— Несмотря на это, Трамп был уверен, что выиграет повторные выборы. Как можно охарактеризовать его последнюю избирательную кампанию?

— Неоднократно Трамп говорил, что у него украли голоса. Вот лишь один из его твитов: «Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть [победу на] выборах. Мы никогда не позволим им сделать это».

Важно понимать, что, кем бы ни был Трамп, он все равно стоит на фундаменте одной из самых крупных политических партий Америки. Республиканцы имеют огромный вес в обществе, и даже такой необычный для американской истории президент частью сопартийцев и сторонников республиканцев будет поддерживаться по умолчанию, по инерции, потому что свой.

Трамп также обвинял СМИ в нечистоплотности и предвзятости, что для человека, хотя бы немного разбирающегося в том, как устроен американский рынок медиа, звучит абсурдно.

— Почему?

— Журналистская этика в США позволяет СМИ быть пристрастными совершенно открыто. Важно оговориться: медиа должны быть честными, но при этом могут не скрывать своих политических предпочтений. Именно поэтому в США существует продемократический канал CNN и прореспубликанский Fox News. Таким образом, соперничество между партиями происходит не внутри одного издания или телеканала, а на уровне конкуренции в разных медиа. Поэтому когда Трамп заявляет, что CNN преподносит его политику не так, как хочется, это звучит даже наивно: этот канал не скрывает своих симпатий к оппонирующей нынешнему президенту партии.





Задача выборщика заключается не в том, чтобы посмотреть один пропагандистский канал и принять все сказанное там на веру, а в том, чтобы услышать разные точки зрения по каждому вопросу и, проделав интеллектуальную работу, решить, к какой точке зрения склониться.

Самое важное, что из множества обвинений Трампа ни одно так и не нашло подтверждения, в том числе и в штатах, где сторонники республиканцев составляют уверенное большинство, а значит, многие чиновники, занимающие высокие государственные должности (в том числе судьи, члены выборных комиссий, администрация штатов), являются сопартийцами Трампа.

В США открытый суд и независимая от внешнего влияния судебная система. Если бы какие-то нарушения, якобы найденные Трампом, подтвердились, хотя бы в самом захолустном американском городке, республиканцы трубили бы об этом на весь мир. Но мы с вами не слышали о таких историях.

За четыре года правления (то есть за один срок) Трамп смог назначить трех судей в Конституционный суд Америки. Для сравнения: за два президентских срока Обама предложил кандидатуру двух судей в Верховный суд, Джордж Буш — младший — тоже двух. То есть желание контролировать происходящее не только как президент Трамп определенно имел (учитывая, что всего в Верховном суде 9 судей).

— Как с происходившим справлялась американская демократия?

— Возникла классическая в мировой политике ситуация, при которой чиновники стали перед сложным выбором: быть преданным тому, кто тебя назначил, или защищать конституцию, другие законы и народ. Из последних примеров давления можно вспомнить обнародованную запись разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером (кстати, республиканцем), в котором президент прямо сказал: «Я просто хочу найти 11 780 голосов», «Нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы пересчитали»…

Но ничего не вышло. Все чиновники продолжили выполнять свой долг, оставаясь честными перед людьми и перед собой.

— Апогеем последних американских выборов стал штурм Капитолия. Какие предпосылки были у этого штурма, к чему он привел?

— Основной предпосылкой стал призыв Трампа собраться у Капитолия и «защитить свою победу». Поскольку аудитория, поддерживающая Трампа, начала маргинализироваться, предсказуемо на этот призыв откликнулись преимущественно люди из сообществ а-ля QAnon и верящие в различные теории заговора. Своими заявлениями Трамп развязал этим людям руки, и они пошли на штурм государственного здания.

Произошедшее дальше очевидно было не тем, к чему стремился Трамп. Ситуация быстро вышла из-под его контроля, что было видно по быстро последовавшим заявлениям, в которых он призывал своих сторонников разойтись. Но все уже зашло слишком далеко и привело к печальным последствиям.





— В Беларуси или России очень трудно представить ситуацию, при которой разгневанные 10—20 тысяч человек приходят, громят дом правительства, ходят по залу заседаний, сидят в креслах чиновников, разбрасывают документы и при этом чувствуют себя вполне безнаказанными. Как так случилось?

— Что происходило в головах штурмующих, сложно представить, мы можем лишь теоретически предположить, на что они опирались, совершая такие поступки. Дело в том, что пресловутое «право на восстание» действительно существует в американской парадигме свободы. Это, подчеркну, не закон, а именно право человека на борьбу с узурпатором, прописанное в самом знаменитом американском документе — Декларации независимости 1776 года. Люди, которые пошли на штурм Капитолия, могли верить Трампу и посчитали своим правом свергнуть узурпаторов и деспотов, чтобы снова сделать Америку великой.

Но для того, чтобы лучше разобраться в ситуации, стоит изучить, что дословно говорится в Декларации независимости. Там написано: «Разумеется, благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств…» Но при этом отмечается, что, «когда долгая череда злоупотреблений и узурпации, преследующих неизменно одну и ту же цель, выявляет замысел подчинить их абсолютному деспотизму», возникает «право и долг свергнуть такое правительство и предоставить новых защитников для будущей безопасности».





Здесь говорится, что восстание — это последнее средство в ситуации, когда всеми остальными мирными инструментами невозможно воспользоваться, а узурпация очевидна. Какие мирные средства могли быть у сторонников Трампа? Например — пересчет голосов. Но ведь его провели, причем во многих штатах. Никто не жаловался на недостаточную прозрачность при этом пересчете, а значит, все согласились с результатами. Сторонники Трампа могли бы подать в суд и рассмотреть происходившее всесторонне. Это также было сделано, и опять же все суды были полностью открытыми для общественности, свидетели выступали с открытыми лицами, имели возможность в полной мере донести свою точку зрения. Ни у кого не возникло сомнений в непредвзятости этих судов по уже описанным нами выше причинам. Доказать фальсификации в суде не удалось.

Становится понятно, что возможности отстаивать свои права у сторонников Трампа были, они этим воспользовались и проиграли, но не остановились. Именно поэтому произошедшую ситуацию никак нельзя расценивать как «долгую череду злоупотреблений и узурпации», к тому же у власти в этот период стоял Трамп! Скорее не кто-то пытался захватить власть, а у кого-то не было воли ее спокойно отдать.





— Подводя итог: выдержала ли американская демократия испытание Трампом?

— Я считаю, что да. Президентство Трампа для США скорее польза, чем неудача. Всем крупным системам нужна встряска, и правление нынешнего президента стало прививкой американскому обществу от популизма. Он показал, что может произойти, когда к власти приходит безответственный популист, когда такую высокую должность занимает человек, который не отвечает за свои слова. Персональным благом для Америки и американцев стало то, что они смогли, с одной стороны, избрать такого президента, а с другой — после разочароваться в нем и в рамках абсолютно конституционной процедуры обеспечить относительно мирный переход власти.

— Но погибли люди, в том числе полицейский, всему миру явилась очень неприглядная картина, на которой Капитолий окружен высоким решетчатым забором...

— Это горькая цена, которую общество платит за собственные ошибки, проявляя готовность верить популистам, обещающим быстрое решение сложных проблем. Следующее испытание для американской демократии случится скоро и будет заключаться в проверке того, смогут ли сторонники Трампа высказать свою точку зрения во время мирного протеста на инаугурации Байдена.