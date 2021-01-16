«Нужен был камикадзе?» Странности дела о «захвате» грузовика у «Пушкинской» (видео)

Источник материала: Onliner Резонансное дело о захвате грузовика техпомощи в ночь с 10 на 11 августа 2020 года возле станции метро «Пушкинская» рассматривается в суде. Обвинение предъявлено Дмитрию Дубкову, который перегнал МАЗ и оставил его на проезжей части. Примечательно, что люди, угрожавшие предметом, похожим на пистолет, а также высадившие водителя и пассажиров грузовика, значатся как «неустановленные лица». Мать обвиняемого обращает внимание, что неизвестные, судя по видеозаписям, зачем-то возились возле борта автомобиля и предлагали ее сыну направить машину на ОМОН: «Как будто камикадзе нужен был!» Во время судебного процесса, за которым следит корреспондент Onliner, также выяснилось, что молодому человеку предъявлен гражданский иск на сумму 21,8 тысячи рублей.

Что случилось? Фото, вероятно, того самого грузовика

Одной из самых горячих точек в ночь с 10 на 11 августа 2020 года стал перекресток улицы Притыцкого и проспекта Пушкина в Минске. Движение было перекрыто, собралось множество протестующих, остановился общественный транспорт. Именно тогда погиб Александр Тарайковский.

В те страшные минуты корреспонденты Onliner находились на месте происшествия и сделали несколько фото происходившего. На двух снимках заметен, вероятно, тот самый грузовик, которому уделено столько внимания в судебном процессе.







Как информировал в августе прошлого года Следственный комитет, бригада техпомощи на грузовом МАЗе направлялась к неисправному троллейбусу, который находился возле станции метро «Спортивная». Дорогу «техничке» перегородили, а водителя и пассажиров высадили, вынудив ретироваться. Таким образом произошел захват грузовика.

— Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординированно, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения, — передавали следователи.

Сообщение сопровождалось нарезкой из видео, сделанных с разных ракурсов, в том числе из кабины МАЗа. В ролике слышны крики, угрозы, виден предмет, направленный на водителя.

Вскоре появилось сообщение, что по данному делу был задержан 28-летний житель Минской области. Ему предъявили обвинение в угоне, а также в участии в массовых беспорядках.

«Неправомерно завладел, совершил поездку и заблокировал движение»

Логично было предположить, что перед судом (дело рассматривается в суде Советского района г. Минска, председательствует Е. Жукович) предстанет парень, ломившийся в водительскую дверь. Или мужчина, угрожавший предметом, похожим на пистолет. А может, молодой человек, который давал жесткие команды?

Но нет, речь в данном судебном процессе идет об одном обвиняемом, перегнавшем автомобиль, как говорят потерпевшие, на 50—100 метров. В «клетке» находится Дмитрий Дубков — высокий худощавый парень, который не производит впечатление человека, способного на серьезное преступление. Ранее он не был судим, работает водителем-международником в латвийской компании.



Дмитрий Дубков в суде Советского района г. Минска

Какие же обвинения предъявляются? Представитель прокуратуры конкретизирует: «Во время проведения несанкционированных массовых мероприятий 10—11 августа 2020 года с угрозой применения насилия совершил неправомерное завладение транспортного средства и поездку на нем без цели хищения».

По данным прокурора, Дмитрий Дубков и неустановленные лица вышли на проезжую часть перед автомобилем МАЗ, заблокировали его движение, а затем направили на водителя и пассажиров предмет, похожий на пистолет, потребовав выйти из кабины.

— В продолжение противоправных действий группой лиц обвиняемый проник в кабину МАЗа, неправомерно завладел транспортным средством, совершил поездку без цели хищения. Остановил его на проезжей части улицы Притыцкого. Таким образом заблокировал движение транспорта и пешеходное движение, создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел. Тем самым оказал содействие активным участникам массовых беспорядков.

«Неизвестный с предметом, похожим на пистолет, ругался, говорил, что прострелит голову»

А вот взгляд потерпевших, которыми признаны трое сотрудников 4-го троллейбусного парка города. Один из них находился за рулем грузовика техпомощи, другой должен был эвакуировать неисправный троллейбус, третий работает слесарем-электриком. Именно они в тот вечер передвигались на МАЗе с надписями «Техпомощь».

Это бывалые специалисты, которые привыкли работать в разных условиях, но даже для них обстановка в ночь с 10 на 11 августа складывалась непредсказуемо. Находясь в стрессовой ситуации, сотрудники бригады техпомощи продолжали двигаться к неисправному троллейбусу, не хотели оставлять служебный автомобиль, а водитель, убегая, забрал ключи зажигания.

— Заявка о неисправном троллейбусе, который находился на остановке «Сердича», поступила около 21:00, — рассказывает водитель МАЗа. — При подъезде к «Пушкинской» попали в затор. Движение впереди было перекрыто. Там находилось несколько сотен молодых людей... Один особенно активный парень бросался с оскорблениями, провоцировал меня, фотографировал со словами «Вся Беларусь будет знать такого [далее следует оскорбление]».

По предположению шофера грузовика, перекрывавшие движение могли принять его за переодетого омоновца, поскольку под рабочим жилетом была надета тельняшка, а подобные МАЗы используются для перевозки личного состава ОВД.

— Он организовывал, я могу смело об этом сказать, — утверждал мужчина, рассказывая о наиболее активном участнике протестов, которого он описывал как рыжего парня с бородой, лет двадцати пяти. — Схватил один из ограничителей, которые препятствуют выезду на обочину, и положил под правое колесо. Остальные, глядя на него, тоже стали суетиться.

Кое-как водителю МАЗа все же удалось выехать на круговой перекресток. В этот момент, по словам потерпевшего, раздались выстрелы, началась канонада и люди ринулись к станции метро «Спортивная», убегая от ОМОНа.