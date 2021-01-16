Говорят, к июлю закончат. Смотрите, как уже выглядит новый автомобильный мост над Неманом

Источник материала: Tut.by

Строители говорят, что успеют достроить четвертый мост к 3 июля. Он готов уже на 70%. Сейчас идет демонтаж последнего пролета старого моста и двух оставшихся железобетонных опор. Как мост выглядит с высоты, показал канал «Гродно плюс».





— Выполнены работы по устройству монолитной плиты проезжей части — этим мы обеспечили проезд технологического транспорта по мосту. Приступили к демонтажу последнего руслового металлического пролетного строения, а также двух оставшихся железобетонных опор. Это будет окончательная точка по демонтажу старого моста, — сообщил прораб филиала предприятия «Мостострой» Андрей Мазейка.

На следующей неделе начнутся работу по строительству путепровода до моста.

Напомним, высота моста над уровнем Немана составляет 32 метра, а его длина — 240 метров. Мост строится довольно быстро — от начала подготовительных работ прошло немногим больше года, а уже готово почти 70%.

Здесь будет четыре полосы — по две в каждом направлении, а также тротуар и велосипедная дорожка.

Уникальность этого моста в том, что он возводится на основе старого железнодорожного моста, который был построен для стратегических целей в середине 20 века, но так и не использовался по назначению. Исследования показали, что он находился во вполне приличном состоянии, и решили использовать его для нового автомобильного моста.