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За что еще любят Nivea? Топ-5 продуктов бренда, которые по праву стали бестселлерами

16.01.2021 08:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как вы могли заметить, интерес белорусов к бренду Nivea вчера небывало возрос. Даже флешмоб запустили, в котором люди делятся содержимым косметичек и полочек ванной комнаты, рассказывая, без каких продуктов бренда не могут жить. Мы попросили нашего бьюти-эксперта присоединиться и рассказать о косметических бестселлерах Nivea.

Классический крем Nivea в жестяной банке наверняка хоть раз да появлялся в доме каждого белоруса. И, стоит признать, свою славу продукт снискал не просто так: он может спасти любую ситуацию.

Чувствуете сухость от отопления и антисептиков? Даст увлажнение и питание. Не успели прикупить перчатки к сезону холодов? Не вопрос, этот крем защитит нежную кожу рук от обветривания. Схватились без прихватки за горячий противень? И тут он придет на помощь — успокоит место ожога (конечно, если если он незначительный). В общем, если вы каким-то образом все время проходили мимо этих «шайб» — напрасно.

Кстати, каждую зиму бренд следует традициям: выпускает свой бестселлер в лимитированной новогодней упаковке. Свежий выпуск все еще можно найти в продаже.


Еще один незаменимый продукт в зимний период (а еще — во время пандемии) — SOS-бальзам для рук. Глицерин, пантенол, масло ши, эмоленты и экстракт календулы — состав нехитрый, но отлично работает, если ваша кожа страдает от контакта с антисептиками, морозных будней и кондиционеров.


Зимой мы стараемся перейти на более бережное, чем обычно, очищение — как лица, так и тела. Но если с первым все понятно — гели меняем на пенки, то где найти пену для душа? Подсказываем: у Nivea. Их муссы мягко очищают кожу, не пересушивая ее, и могут заменить сразу два продукта — гель для душа и пену для бритья. К слову, в линейке есть также увлажняющие кремы — также в текстуре мусса.


В прошлом году ассортимент бренда пополнился тканевыми масками для лица — и мы говорим им однозначное «да». Особенно той, что с гиалуроновой кислотой и экстрактом алоэ: отличный вариант для зимы. Который, к тому же, подойдет любому типу кожи.


А если вы хотите пополнить косметичку продуктом для макияжа — например, недорогой сияющей базой под тональный — обратите внимание на сыворотку Cellular filler. Сам бренд позиционирует ее как ухаживающий продукт, который и и морщинки устраняет, и овал подтягивает.


Но будем честны: это скорее отличная увлажняющая база с эффектом сияния. Которая выравнивает тон кожи и подготавливает ее к нанесению тональных средств.

 
 
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Как вы могли заметить, интерес белорусов к бренду Nivea вчера небывало возрос. Даже флешмоб запустили, в котором люди делятся содержимым косметичек и полочек ванной...
 
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