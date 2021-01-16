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Мы нашли учебник по арифметике начала XX века. Сможете решить десять задачек из него?

16.01.2021 08:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

От наших родителей и бабушек с дедушками зачастую можно услышать мнение, что в их времена учили по-другому — мол, и учебники были лучше, и самому разобраться в материале было проще. А что, если «копнуть» в глубь истории еще дальше? Мы отыскали учебник по арифметике начала XX века и предлагаем вам решить десять задачек из него.


Все математические примеры мы взяли из учебника под названием «Сборник задач и примеров для обучения начальной арифметике», изданного в 1903 году под редакцией известного педагога и математика, члена Санкт-Петербургского математического общества Александра Гольденберга.

 
 
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