Мы нашли учебник по арифметике начала XX века. Сможете решить десять задачек из него?

Источник материала: Tut.by

От наших родителей и бабушек с дедушками зачастую можно услышать мнение, что в их времена учили по-другому — мол, и учебники были лучше, и самому разобраться в материале было проще. А что, если «копнуть» в глубь истории еще дальше? Мы отыскали учебник по арифметике начала XX века и предлагаем вам решить десять задачек из него.





Все математические примеры мы взяли из учебника под названием «Сборник задач и примеров для обучения начальной арифметике», изданного в 1903 году под редакцией известного педагога и математика, члена Санкт-Петербургского математического общества Александра Гольденберга.