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Резиденты ПВТ должны будут установить флаги на крышах своих зданий (пока в одном районе Минска)
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY прислали документ, в котором говорится о необходимости установить государственные флаги Беларуси на крышах зданий резидентов Парка высоких технологий. В ПВТ подтвердили подлинность документа, добавив, что это обращение получено из администрации Первомайского района Минска, соответственно, это письмо получили резиденты только Первомайского района.
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Об этом говорится в письме, разосланном некоторым ИТ-компаниям
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