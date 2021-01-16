Резиденты ПВТ должны будут установить флаги на крышах своих зданий (пока в одном районе Минска)

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали документ, в котором говорится о необходимости установить государственные флаги Беларуси на крышах зданий резидентов Парка высоких технологий. В ПВТ подтвердили подлинность документа, добавив, что это обращение получено из администрации Первомайского района Минска, соответственно, это письмо получили резиденты только Первомайского района.



Фото: читатель TUT.BY

Издание dev.by также располагает таким же документом.

В письме есть ссылка на решение Мингорисполкома , где в том числе есть «план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности,

дисциплины, наведению порядка на территории г. Минска». Отмечается, что среди прочих задач Мингорисполком и администрации районов должны организовать «работы по популяризации и размещению государственной символики», причем срок исполнения обозначен как «постоянный».