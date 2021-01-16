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«Пятидверка» Lada XRay Cross сменила базовый двигатель

16.01.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

АвтоВАЗ в России объявил о начале продаж Lada XRay Cross в трех новых комплектациях, которые оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой «механикой».


Этот вазовский мотор устанавливается на обычный XRay, но версия Cross до сих пор была доступна с двигателем Nissan 1.6 мощностью 113 л.с. и в связке с вариатором. Теперь начальные версии XRay Cross — в России это Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort — будут идти в сочетании с 106-сильным двигателем. Все три комплектации располагают подушками безопасности водителя и пассажира, светодиодными дневными ходовыми огнями, ABS и ESP, электроусилителем руля, центральным замком с ДУ и 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками. В России стоимость XRay благодаря новому базовому мотору немного снизилась и начинается от 790 900 рублей (10 700 долларов по текущему курсу).

Кросс-хэтчбек по-прежнему будет предлагаться и с 122-сильным мотором объемом 1,8 л в паре с «механикой» и 113-сильным двигателем с вариатором. В Беларуси XRay с этим двигателем пока остается самым доступным в гамме — цены стартуют от 30 410 рублей, в то время как 113-сильная версия обойдется минимум в 33 690 рублей.

 
 
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АвтоВАЗ в России объявил о начале продаж Lada XRay Cross в трех новых комплектациях, которые оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой...
 
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