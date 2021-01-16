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Мужчина и женщина погибли на пожаре в Глубокском районе

16.01.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла накануне вечером в деревне Прошково.

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Глубокском районе
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, в ходе тушения пожара были обнаружены тела 60-летней хозяйки жилища и 34-летнего мужчины.

Огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.

Причина пожара устанавливается.

Всего с начала года на территории Беларуси произошло 265 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 205), на которых погибли 38 человек (34). 

 
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Трагедия произошла накануне вечером в деревне Прошково.
 
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