Мужчина и женщина погибли на пожаре в Глубокском районе

Трагедия произошла накануне вечером в деревне Прошково.



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Как сообщили в МЧС, в ходе тушения пожара были обнаружены тела 60-летней хозяйки жилища и 34-летнего мужчины.

Огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.

Причина пожара устанавливается.

Всего с начала года на территории Беларуси произошло 265 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 205), на которых погибли 38 человек (34).