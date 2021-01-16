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Мужчина и женщина погибли на пожаре в Глубокском районе
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла накануне вечером в деревне Прошково.
Как сообщили в МЧС, в ходе тушения пожара были обнаружены тела 60-летней хозяйки жилища и 34-летнего мужчины.
Огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.
Причина пожара устанавливается.
Всего с начала года на территории Беларуси произошло 265 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 205), на которых погибли 38 человек (34).
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Трагедия произошла накануне вечером в деревне Прошково.
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