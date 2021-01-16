WhatsApp передумал менять политику на фоне оттока пользователей

Источник материала: АФН

WhatsApp заявил о пересмотре даты вступления новой политики конфиденциальности. Об этом говорится в блоге мессенджера.

«Мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля», — сообщили в WhatsApp.

В компании отметили, что после анонса изменения соглашения о конфиденциальности, в интернете появилось много дезинформации по этому поводу.

Ранее, 8 января, WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт, в соответствии с которым персональные данные пользователей мессенджера предоставляются в распоряжение всему семейству приложений от Facebook. Пользователем предлагалось подтвердить новое соглашение до 8 февраля.

Позднее глава мессенджера Уилл Кэткарт заявил, что изменения не влияют на конфиденциальность. По его словам, ни WhatsApp, ни владеющий им Facebook не могут просматривать личные переписки своих пользователей и их звонки. «Благодаря сквозному шифрованию мы не можем видеть ваши личные переписки или звонки, как и Facebook. Мы привержены этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире», — написал Кэткарт.

На фоне этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что изменение политики конфиденциальности WhatsApp, положительно сказалось на росте числа пользователей Telegram. Помимо этого Дуров также сообщил, что американский мессенджер использовал платных ботов для распространения предвзятой информации о Telegram в социальных сетях.

Также The Verge сообщало, что пользователи WhatsApp в большом количестве покидают платформу, переходя в мессенджер Signal. Издание отмечает, что Signal Messenger финансировалась Брайаном Эктоном, экс-соучредителем WhatsApp, который публично критиковал политику конфиденциальности своего бывшего работодателя, передает РБК.

Согласно данным SensorTower, в течение недели после объявления о новых правилах, число загрузок WhatsApp в магазинах Apple и Google cнизилось на 17%, пишет The Wall Street Journal. Число загрузок Signal, использовать который советовал в том числе основатель Tesla Илон Маск (его пост набрал 60 тыс. ретвитов), за тот же период выросло более чем на 6000, загрузки Telegram выросли больше чем вдвое.

WhatsApp и ранее обменивался частью данных с Facebook, отмечает WSJ. Речь идет о номерах телефонов и информации о том, когда пользователь в последний раз заходил в мессенджер. Бывший главный технолог Федеральной торговой комиссии США Ашкан Солтани отметил, что многие пользователи просто не понимали, что мессенджер принадлежит Facebook (компания приобрела его в 2014-м за $19 млрд).

Кроме того, после изменений политики конфиденциальности в отношении WhatsApp начал расследование турецкий антимонопольный орган. В Турции приостановили действия новых правил о передаче данных в Facebook. Президент страны Реджеп Эрдоган завел официальный аккаунт в Telegram.