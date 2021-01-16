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ЕС частично свернул помощь Беларуси в рамках Европейского инструмента соседства

16.01.2021 09:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз свернул половину предоставляемой Беларуси помощи в рамках Европейского инструмента соседства, говорится в комментарии представительства ЕС.

«Согласно заключениям Совета Европейского союза от 12 октября, ЕС поменял формат предоставления Беларуси финансовой помощи, чтобы гарантировать, что она принесет пользу гражданам. В частности, помощь в максимально возможной степени перенаправляется от органов центрального управления к негосударственным, местным и региональным акторам. Это означает, что приостановлено предоставление около половины объема двусторонней помощи в рамках Европейского инструмента соседства, которая не соответствовала упомянутым заключениям Совета», - говорится в комментарии, который цитируется белорусскими медиа.

«Приостановка распространяется, среди прочего, на ранее согласованное сотрудничество в правовой сфере. После переформатирования, поддержка будет ограничена областями, в которых она принесет пользу гражданам Беларуси (молодежь, охрана окружающей среды, малый и средний бизнес, развитие не местном уровне, мобильность, гражданское общество и независимые СМИ)», — сказано в комментарии.

 
 
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Евросоюз свернул половину предоставляемой Беларуси помощи в рамках Европейского инструмента соседства, говорится в комментарии представительства ЕС.
 
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