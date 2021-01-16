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S&P спрогнозировало умеренные санкции США против России при Байдене

16.01.2021 09:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

При новой администрации демократа Джо Байдена против России могут быть введены умеренные новые санкции, следует из базового сценария прогноза международного рейтингового агентства S&P.

С конца 2019 года американские законодатели предложили ряд законопроектов, предполагающих возможность дополнительных санкций в отношении государственного долга России, финансовых институтов и энергетических проектов, указали аналитики.

Учитывая двухпартийную поддержку законопроектов, существует риск того, что новая администрация примет некоторые из предложенных мер, следует из прогноза. Эксперты отметили, что риск новых санкций вырос из-за недавних сообщений о кибератаках на американские ведомства, ответственность за которые власти США возложили на Россию.

«Одним из основных допущений нашего базового сценария остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций», — сообщили в S&P. В пользу этого говорит повышение устойчивости России к стрессовым ситуациям, продемонстрированным в 2020 году и в периоды предыдущих кризисов, следует из доклада. «Это обусловлено макроэкономическими реформами, включающими введение консервативной бюджетной конструкции, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции», — пояснили в S&P, передает РБК.

Также S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

 
 
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При новой администрации демократа Джо Байдена против России могут быть введены умеренные новые санкции, следует из базового сценария прогноза международного...
 
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