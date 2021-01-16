Компания Nivea отказывается спонсировать ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Источник материала: АФН

Бренд "Nivea Men" не будет одним из спонсоров чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Минске.

"Учитывая создавшуюся ситуацию, мы приняли решение, что "Nivea Men" не будет выступать спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если одним из мест его проведения останется Беларусь", - говорится в заявлении компании, передает Интерфакс-Запад .

В Nivea уточнили, что уже проинформировали о своем решении Международную федерацию хоккея.

"Мы планируем оставаться на своей позиции до конца", - отметили в компании.

Между тем, президент IIHF Рене Фазель рассказал о желании представителей белорусской оппозиции провести чемпионат мира по хоккею-2021 в Беларуси и об отсутствии диалога между действующей властью и оппозицией.

"Я хотел бы превратить этот чемпионат мира в примирительный турнир, стимулировать с помощью чемпионата диалог с оппозицией, которого сейчас, очевидно, не существует. Вот в чем драма: представители оппозиции говорят нам, что они хотят этого чемпионата мира, они видят его турниром для народа. Но диалога между властью и оппозицией явно нет", - заявил он в интервью watson.ch.

Он признался, что перед встречей с Лукашенко намеренно не стал контактировать с Белорусским фондом спортивной солидарности, так как полагал, что в этом случае на него "оказывалось бы давление", что разговор с Лукашенко проходил без камер, что было оговорено заранее и являлось принципиально важным вопросом, и проходил более часа.

В свою очередь, Светлана Тихановская отметила, что у неё не было встреч с Фазелем.

"Господин Фазель, вероятно, запутался в показаниях: ни у меня, ни у моей команды не было встречи с ним. Зато мы точно знаем, что он встречался и обнимался с Лукашенко и Басковым, который подозревается в убийстве Романа Бондаренко", - заявила она.

Тихановская подчеркнула, что её позиция остаётся неизменной - проводить чемпионат мира в Беларуси сейчас "бесчеловечно".