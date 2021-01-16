|
Представитель США заявил в МИД Беларуси о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных
Источник материала: Партизан
На встрече с замглавы МИД Беларуси представитель США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных
Соединенные Штаты Америки озабочены ситуацией с правами человека в Беларуси, заявил поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником. Встреча состоялась 14 января, сообщает пресс-служба американской дипмиссии.
«В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних отношений и озабоченность США касательно ситуации с правами человека Беларуси, — говорится в сообщении. — В частности, поверенный Джук подчеркнул необходимость освобождения бывшего заместителя директора агентства БелаПАН Андрея Александрова и всех других политических заключенных, поскольку этот вопрос имеет критически важное значение для будущего двухсторонних отношений Беларуси и США».
МИД Беларуси, сообщая о данной встрече, отметил лишь, что стороны «стороны обсудили текущее состояние белорусско-американских отношений», пишет сайт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель США заявил в МИД Беларуси о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных
На встрече с замглавы МИД Беларуси представитель США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных
|
Свежие газеты
Архив (Разное)