Ажиотаж спал. Техосмотр в Минске можно пройти по обычному графику









Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома 15 января проинформировало о том, что станция диагностики столичной Госавтоинспекции с понедельника, 18 января, возвращается к привычному графику работы.





- Ажиотаж спал, - констатировали в УГАИ.









Возможно, причиной тому стали сильные морозы, и после потепления очереди вновь появятся на станции, а пока она будет работать по обычному графику:





- Понедельник с 8:00-17:00, обед с 13:00-14:00





- Вторник-Пятница с 8:00 -17:00 без обеда





- Суббота с 8:00 - 16:30 обед с 13:00-13:30





Отметим, что в первый понедельник месяца станция работает с 13:00 до 17:00.



