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В Литве ревностно относятся к собственным языковым традициям – политолог про отказ переименовать Беларусь

16.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отказ Литвы переименовать Беларусь продиктован тем, что там довольно ревностно и трепетно относятся к собственным языковым и культурным традициям.



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал политический обозреватель, публицист, старший советник в «Евразийском партнерстве» Кирилл Озимко.

По его словам, когда дело касается культурно-языкового влияния восточных славян, в Литве относятся с особой настороженностью.

«Русских, белорусов, украинцев – неважно. Потому что в их сознании все мы, так или иначе, русские», - указал он.

Озимко убежден, что в данном случае сказывается 200-летнее вхождение литовской территории в одно государство с Россией, связанное с огромным русским культурно-языковом влиянием.

«В Литве считают, что это ставило под угрозу существование литовского языка и культуры, и там очень гордятся тем, что их удалось сохранить», - подытожил он.

Напомним, ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила Литве переименовать Беларусь. По ее мнению, нынешнее название страны на литовском - Baltarùsija - воспринимается как калька с русского «Белоруссия» и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Однако Государственная комиссия по литовскому языку отказалась рассматривать вопрос об изменении названия Беларуси.
 
 
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Отказ Литвы переименовать Беларусь продиктован тем, что там довольно ревностно и трепетно относятся к собственным языковым и культурным традициям.
 
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