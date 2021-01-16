В Литве ревностно относятся к собственным языковым традициям – политолог про отказ переименовать Беларусь









«Политринга» высказал политический обозреватель, публицист, старший советник в «Евразийском партнерстве» Кирилл Озимко. Соответствующее мнение корреспондентувысказал политический обозреватель, публицист, старший советник в «Евразийском партнерстве» Кирилл Озимко.





По его словам, когда дело касается культурно-языкового влияния восточных славян, в Литве относятся с особой настороженностью.





«Русских, белорусов, украинцев – неважно. Потому что в их сознании все мы, так или иначе, русские», - указал он.





Озимко убежден, что в данном случае сказывается 200-летнее вхождение литовской территории в одно государство с Россией, связанное с огромным русским культурно-языковом влиянием.





«В Литве считают, что это ставило под угрозу существование литовского языка и культуры, и там очень гордятся тем, что их удалось сохранить», - подытожил он.





Напомним, ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила Литве переименовать Беларусь. По ее мнению, нынешнее название страны на литовском - Baltarùsija - воспринимается как калька с русского «Белоруссия» и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Однако Государственная комиссия по литовскому языку отказалась рассматривать вопрос об изменении названия Беларуси.