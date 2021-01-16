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Facebook и Instagram внезапно восстановили аккаунты Трампа
Источник материала: Хартия'97
Facebook и Instagram внезапно восстановили аккаунты Трампа
Аккаунт в Twitter остается заблокированным.
Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram снова заработали после недавней блокировки, сообщает
Ранее заблокированные записи снова стали отображаться при переходе на страницы действующего главы Белого дома в Facebook и Instagram.
Официальных комментариев о восстановлении страниц сейчас нет.
Аккаунт Трампа в Twitter остается заблокированным.
В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока.
Цукерберг обвинил Трампа в использовании соцсети для «разжигания насилия с целью свергнуть демократически избранное правительство».
После блокировки соцсетей Трамп анонсировал, что создаст собственную платформу.
Что произошло в США 6 января?
6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.
Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».
Полиции удалось очистить Капитолий от протестующих. Во время столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский. Более 100 человек были арестованы по подозрению в беспорядках в здании Конгресса.
После этого в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.
13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса. Если ему объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.
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Аккаунт в Twitter остается заблокированным.
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