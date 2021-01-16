Источник материала: Хартия'97

«Белорусские силовики активно сливают друг друга» 3 16.01.2021, 8:53

Процесс набирает обороты.

Вчера инициатива BYPOL опубликовала один из самых громких сливов, в котором, как утверждают, Николай Карпенков, нынешний замминистра внутренних дел, рассказывает своим подчиненным, как они и другие силовики будут расправляться с протестующими.

Оказалось, что в Беларуси планировали (или до сих пор планируют) открыть лагерь для протестующих на месте самой страшной в стране тюрьмы «Волчьи норы». Казалось бы, белорусов уже ничем не удивишь, но у власти в очередной раз получилось. Соцсети взорвались саркастичными, злыми и даже оптимистичными постами. The Village Беларусь собрал все самое острое и интересное.