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«Белорусские силовики активно сливают друг друга»
Источник материала: Хартия'97
«Белорусские силовики активно сливают друг друга»
Процесс набирает обороты.
Вчера инициатива BYPOL
Оказалось, что в Беларуси планировали (или до сих пор планируют) открыть лагерь для протестующих на месте самой страшной в стране тюрьмы «Волчьи норы». Казалось бы, белорусов уже ничем не удивишь, но у власти в очередной раз получилось. Соцсети взорвались саркастичными, злыми и даже оптимистичными постами.
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