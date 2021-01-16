Источник материала: Хартия'97

Борис Желиба: Экономика Беларуси серьезно больна 16.01.2021, 8:40

Рецепт тут один – новые выборы и обновление всех ветвей власти.

Власти помалкивают о том, какие доходы мы, простые граждане, будем иметь в ближайшем будущем. А вот, помните, еще в 2010 году, когда искусственно накачиваемая средняя зарплата в Беларуси впервые взяла в декабре планку в 500 долларов (в эквиваленте), окрыленный этим событием Лукашенко пообещал белорусам, что в следующей пятилетке она достигнет 1000 долларов, пишет с статье для «Народной воли» доктор экономических наук Борис Желиба.

На самом деле зарплата перепрыгивала через 500-долларовую планку только в 2013–2014 годах и в последние два года. И не более. За последние 10 лет покупательная способность доллара снизилась на 10–20 процентов. Значит, белорусы за эти годы стали не богаче, а беднее. Потеряно зарплатное десятилетие.

С пенсиями (2012–2020 годы) дела обстояли и того хуже: еще в 2012 году ее долларовый эквивалент был 226 более полновесных «зеленых», а сегодня скатился до 178 условных единиц. У поляков, например, и после оплаты коммуналки и большего подоходного налога еще остается достаточная сумма для жизни. Чего нет у многих белорусских пенсионеров, что видно из следующей таблицы.

Но на призыв Лукашенко о повышении зарплаты с энтузиазмом откликнулись наши соседи – поляки, литовцы и латыши. Из данных таблицы 2 следует, что эти страны к 2017 году уже выполнили и перевыполнили наказ белорусского вождя. По данным за 2019 год российская средняя зарплата на 47 процентов выше белорусской, латвийская – в 1,29 раза, польская – в 1,57 раза и литовская – в 1,77 раза. За эти годы существенно подтянулся этот показатель и в Украине – там средняя зарплата только на 19 процентов ниже белорусской при более дешевых ценах в стране.





Медианная зарплата в Беларуси, когда половина работающих имеют зарплату ниже медианы, а вторая – выше, на 27 процентов ниже средней. Это самая большая разница с 2013 года. Она говорит об усилении неравенства белорусов по зарплате. По данным статорганов, около 4 миллионов белорусов живут на сумму до 500 рублей в месяц. За чертой бедности оказалось 4,8 процента населения. Их располагаемые ресурсы меньше бюджета прожиточного минимума.

Вывод очевиден: уровень жизни белорусов за последние 10 лет остается в лучшем случае неизменным, в худшем – снижается. Страны-соседи, проведшие рыночные реформы, оставили нас в этом показателе далеко позади. После развала Советского Союза и социалистического лагеря, к примеру, стартовые условия той же польской экономики были в 1992 году существенно хуже белорусских. Сегодня тысячи белорусов ездят в Польшу не только на шопинг, но и на работу, и перебираются туда и в Литву на постоянное место жительства.

Экономика Беларуси серьезно больна. Подкармливать рабочих таких убыточных госпредприятий, как МАЗ, «Гомсельмаш», «Белшина» и многие другие, уже практически нечем. Рецепт тут один – новые выборы, обновление всех ветвей власти и поиск иных путей развития хозяйственного комплекса.

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