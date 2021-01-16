А он точно из газосиликата? Смотрите, как круто выглядит обшивка дома и черный деревянный фасад

Источник материала: Tut.by

Архитектор студии Snegiri Architects спроектировал дом для молодой семьи. Он весьма необычен — снаружи стены из газосиликата обшиты лиственницей, обработанной черной пропиткой. Вкупе со светлой отделкой оконных проемов дом не выглядит мрачно.



Фото: snegiri.me

Владельцы этого загородного дома, расположенного в поселке в северном направлении Ленинградской области, — молодая, дружная и прогрессивная семья, увлеченная здоровым образом жизни и изучением восточных культур.



Фото: snegiri.me

Автор проекта, архитектор Никита Капитуров, разместил дом на возвышенности участка, минимально затрагивая существующие деревья.



Фото: snegiri.me

Сам дом выполнен из газосиликатных блоков, что было продиктовано принципом энергосбережения и экономии в строительстве, но снаружи фасады обшиты лиственницей, обработанной черной пропиткой.



Фото: snegiri.me

Черный цвет здания хорошо гармонирует с таежной природой севера. На темном фоне фасадов контрастно выглядят оконные проемы с откосами из лиственницы теплого натурального цвета.



Фото: snegiri.me

На южной стороне здания разместилась терраса, открытая тремя своими сторонами полному дневному пути солнца.









На первом этаже располагается кухня свободной планировки, гостиная с камином, огромным окном в два этажа и выходом на террасу, а также гостевая комната. На втором этаже — спальни и игровая детская зона.