|
А он точно из газосиликата? Смотрите, как круто выглядит обшивка дома и черный деревянный фасад
Источник материала: Tut.by
Архитектор
Владельцы этого загородного дома, расположенного в поселке в северном направлении Ленинградской области, — молодая, дружная и прогрессивная семья, увлеченная здоровым образом жизни и изучением восточных культур.
Автор проекта, архитектор Никита Капитуров, разместил дом на возвышенности участка, минимально затрагивая существующие деревья.
Сам дом выполнен из газосиликатных блоков, что было продиктовано принципом энергосбережения и экономии в строительстве, но снаружи фасады обшиты лиственницей, обработанной черной пропиткой.
Черный цвет здания хорошо гармонирует с таежной природой севера. На темном фоне фасадов контрастно выглядят оконные проемы с откосами из лиственницы теплого натурального цвета.
На южной стороне здания разместилась терраса, открытая тремя своими сторонами полному дневному пути солнца.
На первом этаже располагается кухня свободной планировки, гостиная с камином, огромным окном в два этажа и выходом на террасу, а также гостевая комната. На втором этаже — спальни и игровая детская зона.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом из газосиликата с крутым черным фасадом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)