Citroen представил электрическую версию грузового фургона Berlingo

Источник материала: Tut.by

Новое поколение коммерческого фургона Citroen Berlingo Van на основе платформы EMP2 было представлено еще летом 2018 года. А теперь французы рассекретили его электрическую модификацию — e-Berlingo Van.





Новинка оснащается электродвигателем, который развивает 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента. На одной зарядке батареи емкостью 50 кВтч фургон может проехать до 275 км (по циклу WLTP), заявленная максимальная скорость у e-Berlingo Van — 130 км/ч. От бытовой розетки на полную зарядку батареи фургона уйдет около 15 часов, но если воспользоваться быстрым терминалом мощностью до 100 кВт, то время сократится до 30 минут (при восполнении заряда на 80%).





Как и версия с ДВС, электрический фургон будет предлагаться с двумя вариантами длины кузова (4,4 м и 4,75 м), а объем грузового отсека варьируется от 3,3 до 4,4 кубометра. Грузоподъемность e-Berlingo Van — до 800 кг.





Также фургон получил россыпь современных систем помощи, включая автоматическое торможение, слежение за дорожной разметкой и знаками, камеру заднего вида и датчики парковки спереди. За доплату доступны проекционный дисплей и 10-дюймовый планшет мультимедиасистемы.





У европейских дилеров e-Berlingo Van появится во второй половине 2021 года.