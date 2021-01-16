«Работать с пациентами, у которых ковид, проще, чем с беременными». Как акушер-гинеколог стала блогером

Источник материала: Tut.by

— Мне в директ часто пишут подростки. Спрашивают, как подготовиться к первому половому акту, как правильно подмываться и безопасно ли использовать тампоны. Недавно девочка интересовалась, как рассказать маме про месячные, — делится Настя Лебедченко.

Настя — акушер-гинеколог. Девушка окончила лечебный факультет Белорусского государственный медицинского университета и второй год работает по распределению в одном из роддомов Минска. В феврале 2019 года молодая врач завела блог в инстаграме, где простым языком рассказывает о женском здоровье, сексе, делится медицинскими буднями и впечатлениями от профессии.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мы беседовали с Настей в день, когда персонал роддома отправили в отпуск: учреждение здравоохранения начали подготавливать к плановой работе (в конце 2020 г. оно было перепрофилировано под прием пациентов с COVID-19. — Прим. редакции). Настя, как и многие ее коллеги, новости рада. Шутит, что ждала этого больше, чем собственной свадьбы:

— Мы всем коллективом соскучились по нашим беременным, привычному графику роддома. Хотя с точки зрения усталости работать с пациентами, у которых ковид, проще: у тебя есть четкое вхождение в красную зону, нахождение там и выход из нее. Ночью тебя никто не дергает — это терапевтические пациенты, они спят. С беременными неспокойно 24 часа в сутки. Зарплата при работе с COVID-19 значительно больше — 2500 рублей. Доплачивают за вредность. Для сравнения: в послеродовом отделении я получаю 1200−1300 рублей.

— Принимала роды у кого-нибудь из подписчиков?

— Да, пара рожениц попадали на мое дежурство. О том, что они мои подписчицы, девушки признавались уже при выписке.

Когда пишут с просьбой рожать у меня, говорю, это того не стоит. Я молодой специалист, мне еще самой нужен присмотр старших коллег. (Улыбается.) Я искренне радуюсь каждым родам, в истории которых стоит моя фамилия. С удовольствием выписываю домой женщин с сопящим кулечком на руках.

— Настя, ты три года работала фельдшером скорой помощи. Как появился блог гинеколога?

— На третьем году работы на скорой я дико устала. Режим сбился, я не высыпалась, стала раздражительной. Параллельно училась в университете. Я хотела быть врачом, но нужно было прожить еще год до распределения. Просто уволиться и в 22 года просить деньги у родителей — не мой вариант. Я нашла стажировку в IT-компании. В статусе стажера получала зарплату в 400 рублей и дорогостоящее обучение в сфере SMM. На скорой мне платили 600 рублей в месяц.

Через полгода устроилась SMM-специалистом в крупную частную женскую клинику. За три года работы поняла, что мне очень нравится писать статьи на тему гинекологии. Единственное, чего хотелось, — добавлять в них больше жизни, своего мнения. Так появился блог «Гин/еко/логика». В нем я ищу логические связи между «серьезной» гинекологией и обычной жизнью, в которой есть место экологичному отношению к себе, пациентам и окружающему миру. Это несуществующее название — игра слов, которая точно описывает мои жизненные ориентиры.

— Как быстро удалось раскрутить профиль?

— Я настроила таргет (таргетинг — рекламный механизм, который позволяет выделить целевую аудиторию и показать рекламу именно ей. — Прим. редакции). Изначальный бюджет на таргет — 1 доллар в день. Мне так было жалко этих денег. (Улыбается.) В мае я праздновала 10 тысяч подписчиков. На сегодня — больше 23 тысяч. Есть куда расти. (Улыбается.)

Зарабатываю только на рекламе. Серия сторис стоит в районе 150 рублей. Это дороже, чем у других блогеров со схожими охватами. Я рекламирую редко и только то, что самой нравится. Например, рекламу вагинальных тренажеров заказчик ждал три недели. Все это время я готовилась: собирала информацию, как восстановить тазовые мышцы после родов и постоянно поддерживать их в тонусе, тестировала продукты. В месяц из блога выручаю в районе 600−800 рублей. Эти деньги полностью уходят на дальнейшее развитие профиля.

— Твой блог носит исключительно информационно-развлекательный характер. Ты не консультируешь, не оказываешь медицинские услуги. Почему?

— В нашей стране по закону запрещены онлайн-консультации медицинского характера. И я с этим согласна. Акушер-гинеколог — в первую очередь врач хирургической специальности. Это всегда полноценный осмотр, а потом заключение. Нельзя по цвету глаз на фото в профиле понять, какие таблетки нужны человеку. На вопросы общего характера отвечаю. Например, для чего нужно пить фолиевую кислоту? Боли во время месячных — норма?

В интернет-пространстве я блогер, в больнице — врач. Нужно четко разделять эти понятия. Ведь никто из подписчиков никогда не видел мой диплом врача! (Улыбается.) Люди у нас совсем не бдительные, а ведь в Сети все нужно перепроверять дважды. Вопросы здоровья должны решаться исключительно компетентными людьми. К тому же у нас пока нет безопасного интернет-пространства, где можно делиться результатами своих анализов и получать онлайн-консультации.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Пишут с просьбой проконсультировать онлайн?

— Редко. Моя аудитория знает, что это не ко мне. Новичкам советую, куда обратиться. Например, пишут с вопросом о шейке матки. Я отправляю в кабинет патологии шейки матки в поликлинику по месту прописки или в онкологический центр.

Раз в неделю-две жалуются на некачественные, по их мнению, онлайн-консультации моих коллег. Каждый день просят прокомментировать офлайн-заключение врача-гинеколога и сбрасывают документы. Я, конечно, отношусь к этому негативно. Комментируя «некачественные» выводы других, многого не добьешься. К тому же я никогда не знаю предыстории пациента, что его привело к доктору, вижу лишь итог посещения. По нему нельзя судить о компетентности специалиста.

— Кто твоя аудитория?

— Согласно статистике, женщины. Возраст 25−34 года — 48,9%, 18−24 года — 35,5%, 13−17 лет — 1,6%.

Девочки относятся ко мне как к подружке. Возможно, из-за моего возраста, легкости подачи информации. Мой блог создан для того, чтобы отвечать на якобы «стыдные вопросы». Перестать бояться «осуждающего взгляда гинеколога» на приеме. В отличие от других врачей-блогеров, я пока говорю не о болезнях и лечении, а о норме. О том, как эту норму поддерживать. Будет нарабатываться опыт — будет меняться контент.

— Не боишься со временем перестать быть «своей»?

— Такое произойти может, но я не боюсь. Мы растем, наши интересы меняются. Вместе со мной растет и моя аудитория. Те, кому вчера было интересно узнать про гигиену секса, сегодня изучают, как забеременеть, завтра — как восстановиться после родов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В обществе достаточно много табуированных тем, когда речь заходит о женском организме. Почему мы все еще стесняемся говорить про оргазм или менструацию?

— Нам не хватает сексуального образования. Думаю, в нашей стране оно должным образом не реализуется из-за табуированности самой темы секса, в том числе подросткового. В первую очередь учителями «старой закалки» и родителями. Предмет вроде «личной гигиены» стоит вводить, как и физкультуру, — с первого класса.

Но информация должна быть строго дифференцирована и отличаться в зависимости от пола. Конечно, не стоит говорить о сексе шестилетке, но объяснить, как правильно за собой ухаживать, — важно.

Помню, папа как-то похвалил меня: «Ты занимаешься полезным делом. Раньше о таких вещах, как секс, с нами, подростками, не говорили, а надо бы».

Я позитивно отношусь к секс-игрушкам и периодически обсуждаю их в своем блоге. Часть из них — личные. Часть — предоставляет секс-шоп, с которым сотрудничаю. Магазин дает мне тестеры, чтобы я могла изучить принцип работы игрушек.

— Мужчины читают твой блог?

— Всего 2% аудитории моего блога — мужчины. Недавно один поблагодарил, что помогла узнать, как устроен организм женщины. «Там все так сложно, самостоятельно не разберешься», — написал после поста про оргазм.

Как-то проводила опрос среди мужчин: «Занимаетесь ли вы сексом во время месячных у женщины?». Получила 2,5 тысячи ответов! Считаю это серьезным показателем своей работы. «Да» ответили 58% мужчин (1610 человек).

Если говорить о сексе, я бы рекомендовала почитать книги «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса» и «Как хочет женщина. Практика» Эмили Нагоски. В них простым языком рассказывается о том, как формируется оргазм. Спойлер: дело в голове!

— Посты о медицинских буднях и впечатлениях от профессии. Как к ним относятся коллеги?

— Часть коллег восприняла это позитивно, часть — негативно. Некоторое время ничего не постила, закрылась в себе. Мне сказали: «Блоги должны вести профессора, а ты кто?». Я пыталась объяснить, что говорю не про лечение, но меня не услышали. Помню, коллегам не понравился мой пост про секс во время месячных: «Ты акушер-гинеколог, принимаешь роды, а пишешь про секс! Неприлично!».

Со временем коллектив узнал меня лучше, увидел меня в работе. Когда люди понимают, что ты представляешь из себя, видят, что ты знаешь, о чем говоришь, проникаются уважением. Многие из коллег меня сейчас читают.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ты участвовала в августовской мирной акции «Медики против насилия» около медуниверситета. Была какая-то реакция со стороны руководства?

— У меня активная гражданская позиция. Я не боюсь заявлять о ней в своем блоге. Руководство никак не прокомментировало эту ситуацию. В свободное от работы время мы вольны заниматься чем угодно. Но выражать свое мнение, стоя около роддома, нам не разрешили.

— Можно ли в Беларуси построить карьеру врача?

— У нас есть четкая иерархия. Престижность врача определяется опытом и соответствующими ему категориями. Ты получаешь их на протяжении всей врачебной практики. Перепрыгнуть ступени не можешь. Поэтому тут скорее не построить карьеру, а выдержать ее. (Улыбается.) Опыт приобретается с годами. Первые месяцы интернатуры в роддоме мне казалось, что я вообще ничего не знаю. С каждым днем уверенности больше, всё становится на свои места. Я пришла в медицину по любви, отказываясь верить в «низкие зарплаты» и «плохое отношение». Ведь знания и труд решат все проблемы. И сейчас верю в это, только с уточнениями. Я занимаюсь блогом, когда есть время, у меня миллион идей. Но пока я работаю там, где люди появляются на свет, — это будет в приоритете.