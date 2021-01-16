Сергей Дылевский: «Если мы будем думать и сомневаться, нас будут убивать, и никому за это ничего не будет»

Источник материала: Салiдарнасць

Член президиума Координационного совета, глава стачкома МТЗ — о планах режима превратить Беларусь в концлагерь.

— Ребят, решать только нам! Только мы можем изменить что-то в своей жизни и жизни нашей страны, только мы сможем победить этот режим! — призвал Сергей Дылевский. — Хватит уже думать и сомневаться!

Если мы будем думать и сомневаться, мы будем ходить под личными номерами в кандалах, будем как рабы пахать на режим, на систему, нас будут убивать и никому за это ничего не будет.

Только совместными усилиями мы можем что-то изменить! Не оставайтесь в стороне!