|
Сергей Дылевский: «Если мы будем думать и сомневаться, нас будут убивать, и никому за это ничего не будет»
16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Член президиума Координационного совета, глава стачкома МТЗ — о планах режима превратить Беларусь в концлагерь.
— Ребят, решать только нам! Только мы можем изменить что-то в своей жизни и жизни нашей страны, только мы сможем победить этот режим! — призвал Сергей Дылевский. — Хватит уже думать и сомневаться!
Если мы будем думать и сомневаться, мы будем ходить под личными номерами в кандалах, будем как рабы пахать на режим, на систему, нас будут убивать и никому за это ничего не будет.
Только совместными усилиями мы можем что-то изменить! Не оставайтесь в стороне!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Дылевский: «Если мы будем думать и сомневаться, нас будут убивать, и никому за это ничего не будет»
Глава стачкома МТЗ — о планах режима превратить Беларусь в концлагерь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)