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Сергей Дылевский: «Если мы будем думать и сомневаться, нас будут убивать, и никому за это ничего не будет»

16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Член президиума Координационного совета, глава стачкома МТЗ — о планах режима превратить Беларусь в концлагерь.

—  Ребят, решать только нам! Только мы можем изменить что-то в своей жизни и жизни нашей страны, только мы сможем победить этот режим! — призвал Сергей Дылевский. — Хватит уже думать и сомневаться!

Если мы будем думать и сомневаться, мы будем ходить под личными номерами в кандалах, будем как рабы пахать на режим, на систему, нас будут убивать и никому за это ничего не будет.

Только совместными усилиями мы можем что-то изменить! Не оставайтесь в стороне!

 
 
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Глава стачкома МТЗ — о планах режима превратить Беларусь в концлагерь.
 
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