Дипломат США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных

Источник материала: Салiдарнасць

Встреча Поверенного в делах США Джеффри Джука и замминистра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника состоялась 14 января.





В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних отношений и озабоченность США касательно ситуации с правами человека Беларуси, сообщает посольство США в Беларуси.

В частности, Поверенный Джук подчеркнул необходимость освобождения бывшего заместителя директора агентства БелаПАН Андрея Александрова и всех других политических заключенных, поскольку этот вопрос имеет критически важное значение для будущего двухсторонних отношений Беларуси и США.