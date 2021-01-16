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Дипломат США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных

16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Встреча Поверенного в делах США Джеффри Джука и замминистра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника состоялась 14 января. 

Дипломат США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных

В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних отношений  и озабоченность США касательно ситуации с правами человека Беларуси, сообщает посольство США в Беларуси.

В частности, Поверенный Джук подчеркнул необходимость освобождения бывшего заместителя директора агентства БелаПАН Андрея Александрова и всех других политических заключенных, поскольку этот вопрос имеет критически важное значение для будущего двухсторонних отношений Беларуси и США.

 
 
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Встреча Поверенного в делах США Джеффри Джука и замминистра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника состоялась 14 января. 
 
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