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В работе мессенджера Signal произошел сбой
16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пользователи мессенджера Signal столкнулись с невозможностью отправить сообщения.
По данным Downdetector, сбой в работе сервиса коснулся пользователей в Европе и США. Об этом пишет
Компания в своем твиттере подтвердила, что сервис испытывает технические сложности.
Сбой связан с тем, что у мессенджера появились «миллионы и миллионы» новых пользователей, объяснил Signal.
Мессенджером Signal год назад пользовались около полутора десятков миллионов человек. Миллионы новых пользователей появились у него после того, как люди стали уходить из WhatsApp, который обновил свою политику конфиденциальности.
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У мессенджера появились «миллионы и миллионы» новых пользователей.
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