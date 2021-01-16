Усов: На самом деле России не нужна конституционная реформа в Беларуси, Лукашенко ей выгоден

Источник материала: Салiдарнасць

Согласно популярной версии Россия заинтересована в конституционной реформе в Беларуси и уходе Александра Лукашенко с политической сцены. Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов подробно объяснил «Салідарнасці», почему эту точку зрения не разделяет.





– Представители руководства России не раз публично говорили о необходимости конституционной реформы в Беларуси. Разве это не свидетельствует о заинтересованности Москвы в ее проведении?

– Эти заявления делались с тем, чтобы обеспечить Лукашенко пространство и время для подавления протеста, а также чтобы сдерживать Запад от вмешательства в ситуацию, от принятия санкций против режима.

Многие политические силы, в том числе новая оппозиция, возлагали и продолжают возлагать надежды на то, что Россия поддержит стремление белорусского народа, надавит на Лукашенко, чтобы тот провел конституционную реформу и ушел в отставку. Но Москва использовала риторику насчет Конституции для манипуляции.

Мне эта игра в конституционную реформу напоминает игру в референдум в Крыму по поводу самоопределения, когда многие западные политики говорили: давайте подождем, как пройдет плебисцит. Что было абсурдом при присутствии российских войск в Крыму.

Запад на эти трюки покупается, вместо того, чтобы им противодействовать.

Подобный подход со стороны европейцев наблюдается и теперь: давайте подождем, будет же конституционная реформа, нужно оставить пространство для диалога с режимом. На это лишь дает возможность Лукашенко реорганизовать свои ресурсы и подавить протест.

– Зачем это Москве?

– Прежде всего, ей было важно не допустить в Беларуси антисистемной революции. Для России важно, что система устояла, несмотря на широкое недовольство и кровопролитие. Среди прочего, это месседж для российского общества: мы будем действовать также, если кто-то решит свергнуть режим Путина.

Во-вторых, Москве важно было сохранить здесь авторитарную систему.

В-третьих, усилить зависимость Лукашенко от России и ее поддержки. Уже, например, подписано соглашение о сотрудничестве между белорусским МВД и Росгвардией. Появилась возможность использовать российский ресурс для подавления протестов в Беларуси.

Пока можно только догадываться, какие еще договоренности были заключены в Сочи на встрече Путина и Лукашенко. Возможно, это вопросы о размещении российской военной базы и углублении интеграции. В будущем, когда ситуация внутри Беларуси стабилизируется, исчезнет угроза смены власти, Россия расширит здесь свое влияние.

В общем, можно говорить о том, что три стратегических цели России были достигнуты.

– А как же слитая через The Insider информация о разработке генералом Черновым возможности создания в Беларуси пророссийских сил на случай конституционной реформы?

– Москва, безусловно, готовилась к конституционным изменениям. Если бы Лукашенко был вынужден пойти на уступки обществу, Россия включилась бы в борьбу на региональном и парламентском уровне. Но это был план «Б».

– Почему России более выгодно сохранение авторитарной системы в Беларуси, а не вариант с пророссийскими партиями в парламенте, которые дали бы возможность влиять на ситуацию без неудобного Лукашенко?

– Если в Беларуси к власти придут демократические силы, то рано или поздно страна начнет дистанцироваться от России – от экономической и геополитической зависимости. Начнет набирать силу национальный проект. Страна начнет развивать прозападный вектор, расширять отношения с Европой – хотя бы до того уровня, которые имеют Украина и Грузия.

И, безусловно, при парламентской системе России придется вкладывать значительно больше ресурсов, чтобы обеспечивать свое влияние в Беларуси, поддерживать политические силы, которые не дадут стране переориентироваться на Запад.

А в условиях даже полуотрытого общества это будет сделать очень трудно. Пример тому Молдова и Грузия. Несмотря на то, что там присутствуют пророссийские силы, развернуть страны в сторону более тесной интеграции с Россией не получается.

Контроль, который обеспечивает России Лукашенко, никто осуществить не сможет. Никто кроме него не будет проводить политику русифицирования (культурного, информационного, образовательного пространств). Никто не будет навязывать пророссийско-советский проект, который подрывает основы национального.

Как только будет свергнута автократическая система, случится мощнейший взрыв национального возрождения, что станет еще большей угрозой для России, чем какие-то капризы Лукашенко.

Для России важно иметь ослабленного Лукашенко без внутренней легитимности и авторитарную Беларусь, где власть будет нацелена на уничтожение всех альтернативных политических сил – прежде всего, демократического и национального характера.

России важно, чтобы это делалось руками Лукашенко, а не ее, что привело бы к еще большему ужесточению санкционной политики Запада.

Плюс это выгодно в плане имиджевой политики. Лукашенко вернулся к образу последнего кровавого диктатора Европы. На его фоне демонический образ Путина оказался немного заретуширован. Москве выгодно, чтобы внимание международного сообщества было сконцентрировано на том, что происходит в Беларуси, а не на том, что происходит в России.