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В Москве прививку от COVID с 19 января смогут сделать ИП и самозанятые

16.01.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые смогут привиться от COVID-19, начиная с 19 января.

"Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", – написал Собянин в своем блоге.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении списка тех, кто сможет сделать вакцину от коронавируса.
 
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