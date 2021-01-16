|
В Москве прививку от COVID с 19 января смогут сделать ИП и самозанятые
16.01.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв - Sputnik. Индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые смогут привиться от COVID-19, начиная с 19 января.
"Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", – написал Собянин в своем блоге.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении списка тех, кто сможет сделать вакцину от коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)