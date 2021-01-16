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Минфин США одобрил выплату $12 млрд 12 пострадавшим авиакомпаниям

16.01.2021 09:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство финансов США одобрило выплату 12 млрд долларов 12 крупным американским авиаперевозчикам, столкнувшимся с финансовыми потерями в связи с пандемией.

Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении ведомства, передает ТАСС.

«Сегодня министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что Министерство финансов США одобрило выделение более 12 млрд долларов крупным пассажирским авиаперевозчикам на выплату заработной платы и поддержку работников авиационной отрасли», - отмечается в сообщении.

Речь идет о таких авиаперевозчиках, как Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Republic Airways, SkyWest Airlines, Southwest Airlines, Spirit Airlines и United Airlines. «Вместе эти авиакомпании обеспечивают почти 95% авиаперевозок США», - уточнили в финансовом ведомстве. Средства пойдут на поддержку сотен тысяч сотрудников авиакомпаний.

Кроме того, в рамках утвержденной ранее программы Минфин должен одобрить выделение еще 4 млрд долларов другим авиакомпаниям.

 
 
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Министерство финансов США одобрило выплату 12 млрд долларов 12 крупным американским авиаперевозчикам, столкнувшимся с финансовыми потерями в связи с пандемией.
 
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