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ИТ-компании заставят установить государственные флаги на своих зданиях?

16.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В распоряжении редакции DEV.by оказался документ, из которого следует, что ИТ-компании из Парка высоких технологий должны установить государственные флаги на зданиях своих офисов.


Решение Мингорисполкома, на которое идёт ссылка в письме, утверждает план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории г. Минска. В списке мер — «Организация работы по популяризации и размещению государственной символики». Срок исполнения — «постоянно».
 
Теги: Минск
 
 
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В распоряжении редакции DEV.by оказался документ, из которого следует, что ИТ-компании из Парка высоких технологий должны установить государственные флаги на...
 
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