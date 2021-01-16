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Суд вынес приговор жительнице Лунинца, которая намеренно распространяла ВИЧ
Источник материала: Партизан
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 157 УК РБ («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ») и по части 3 статьи 157 («Заражение с косвенным умыслом ВИЧ человеком, знавшим о наличии у него этого заболевания, совершенное в отношении двух и более лиц»), сообщает пресс-служба Брестского областного суда.
С учетом поглощения менее строгого наказания более строгим, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
О каком именно случае идет речь, пресс-служба не уточняет. Известно, что ранее сообщалось о женщине из Луница, которая подвергла опасности заражения вирусом иммунодефицита 13 человек, у троих из них наличие ВИЧ подтвердилось.
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Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 157 УК РБ («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ») и по части 3 статьи 157 («Заражение с косвенным...
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