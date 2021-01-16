Нацбанк продлил ограничения по кредитам для банков. Что это означает для их клиентов

















tut.by. Регулятор поясняет, что решение о продлении приняли для «сохранения эффективного контроля за денежным предложением», пишет





— Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством ежемесячных аукционных операций по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев, которые будут проводиться в первый день периода выполнения резервных требований. Кроме того, при необходимости исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банковской системы будут проводиться семидневные кредитные аукционы, — уточнили в Нацбанке.





В первой половине 2020 года в Беларуси был кредитный бум. Чтобы сбить его, Нацбанк ввел ограничения по предоставлению банкам кредитов овернайт.





Ранее старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб пояснял, что «если у банка к концу рабочего дня проблемы с ликвидностью, он не исполняет нормативы, то он может взять деньги у Нацбанка под невысокий, как правило, процент, а утром эти деньги вернуть». «Нацбанк — это кредитор последней инстанции для коммерческих банков, а кредит овернайт — это одна из форм кредитования банков, — объяснял эксперт. — Из названия понятно, что это, по сути, выделение кредитов на одну ночь».





Иосуб также говорил, что временный отказ от кредитов овернайт — это «определенный элемент ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы банки конкурировали за привлечение денег Нацбанка».





— Деньги от Нацбанка смогут получать те, кто готов заплатить более высокую процентную ставку. Сделано это для того, чтобы, грубо говоря, банки не кредитовались «на халяву» под низкую ставку. При повышенном спросе на валюту кредитование под низкую ставку может способствовать росту спроса на валюту: банки могли бы брать у Нацбанка деньги под маленький процент и загонять их на биржу. С моей точки зрения этот шаг направлен на поддержание стабильности на финансовом рынке, — отмечал Вадим Иосуб.





То есть ограничения Нацбанка могут сказываться на кредитных предложениях банков для простых клиентов-физлиц.





Вместе с тем на вкладчиков банков такое решение Нацбанка повлиять не должно, прогнозировал эксперт.



