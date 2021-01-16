Резонансное убийство гродненского бизнесмена: год спустя дело не раскрыто

Sputnik .Территория вокруг коттеджа предпринимателя огорожена, всю ночь и весь день здесь шли следственные действия По горячим следам преступник не был найден, убийцу продолжают искать до сих пор, рассказывает.Территория вокруг коттеджа предпринимателя огорожена, всю ночь и весь день здесь шли следственные действия





Убит в машине у ворот частного дома

Убитым оказался известный гродненский предприниматель Александр Пресняк, один из акционеров и основателей гродненской перчаточной фабрики, владелец различной недвижимости. Поздно вечером 14 января 2020 года мужчина подъехал к воротам своего дома в деревне Чеховщизна в пригороде Гродно на BMW-X6. Здесь его поджидал убийца. Когда Пресняк открыл дверцу машины, неизвестный выстрелил в него, предположительно - из ружья. От полученных ранений бизнесмен скончался.





Выстрел слышала семья погибшего. Известно, что в тот момент дома находилась гражданская жена Пресняка и их трехлетний ребенок. Убийство попало на камеры видеонаблюдения, установленные на соседском доме. На записи было видно, что сразу же после выстрела какой-то человек убежал с места преступления в сторону города. Все происходило поздним вечером – ближе к 22 часам. Следственная группа на место прибыла уже ночью 15 января.





Сашка-косичка и история с ртутью

Сельчане – соседи убитого – с самого начала выдвинули версию, что убийство могло быть заказным и, скорее всего, связанным с рабочими делами бизнесмена. О Пресняке в деревне рассказывали и хорошее, и плохое. Ближайших соседей у погибшего было немного. Его дом находится на окраине деревни у озера. С одной стороны живет партнер по бизнесу, с другой находится незаселенный дом, который на момент убийства принадлежал Пресняку. Часть домов на улице еще достраиваются.





Соседи рассказали, что бизнесмен начал строить свой дом еще в 90-е, а заселился только в 2000-х годах. В деревне его называли Сашка-косичка, так как мужчина носил прическу с косичкой. Он вел здоровый образ жизни – ездил на велосипеде, бегал, практиковал ходьбу босиком летом и зимой.





О рабочих делах убитого известно мало – лишь то, что он является акционером перчаточной фабрики, владельцем различной недвижимости. Соседи говорили, что погибший бизнесмен мог давать деньги в долг.





Вспоминали сельчане и об истории примерно пятилетней давности, после которой с застреленным бизнесменом перестал общаться его партнер по бизнесу Игорь, который живет на соседнем участке. В доме Игоря в разных местах обнаружили ртуть, в том числе в диване, на котором спал мужчина. Его маленькая дочь и жена чувствовали недомогание. Откуда взялась в доме ртуть, выяснить тогда не удалось. Но Игорь после ого прекратил общение с Александром, убрал калитку в заборе, через которую раньше ходили друг к другу в гости, а по периметру двора установил видеонаблюдение.





Искали таксиста

Найти убийцу по горячим следам не удалось. В первый же день по факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК Беларуси. К раскрытию преступления были подключены оперативные сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Отрабатывались различные версии убийства, в том числе и версия, связанная с предпринимательской деятельностью бизнесмена.





Спустя неделю после громкого убийства милиция стала искать водителя такси, который мог проезжать мимо места преступления вечером 14 января 2020 года, и его пассажиров. Их просили позвонить в милицию, чтобы получить информацию, связанную с раскрытием особо тяжкого преступления, гарантировали конфиденциальность. После этого информации о том, как продвигается расследование, не было.





Что говорят в СК?

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, в настоящее время главным следственным управлением расследование данного дела продолжается, продолжается отработка следственных версий. Кроме того, направлено международное поручение, в рамках которого устанавливается наличие хозяйственной деятельности убитого бизнесмена за рубежом.