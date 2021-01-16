Apple начала работу над складным iPhone

Источник материала: Onliner

Компания Apple в ближайшие годы собирается попробовать свои силы в создании складных смартфонов, категории устройств с не совсем ясным будущим. Как утверждает Bloomberg , компания уже начала некие внутренние разработки складного экрана.

Apple собирается создать складной экран таким, чтобы шарнирные механизмы, отвечающие за изменения его размеров, не были заметными.

Компания серьезно отстает в гонке складных смартфонов. Huawei, Samsung, Motorola уже демонстрировали либо первые коммерческие образцы, либо прототипы будущих смартфонов. Apple пока никак публично не проявляла свою заинтересованность в этой категории устройств.