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Apple начала работу над складным iPhone

16.01.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple в ближайшие годы собирается попробовать свои силы в создании складных смартфонов, категории устройств с не совсем ясным будущим. Как утверждает Bloomberg, компания уже начала некие внутренние разработки складного экрана.

Apple собирается создать складной экран таким, чтобы шарнирные механизмы, отвечающие за изменения его размеров, не были заметными.

Компания серьезно отстает в гонке складных смартфонов. Huawei, Samsung, Motorola уже демонстрировали либо первые коммерческие образцы, либо прототипы будущих смартфонов. Apple пока никак публично не проявляла свою заинтересованность в этой категории устройств.

Смартфон Apple iPhone 12 128GB (синий)
8 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
2675 р.
35 предложений
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
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Компания Apple в ближайшие годы собирается попробовать свои силы в создании складных смартфонов, категории устройств с не совсем ясным будущим. Как утверждает Bloomberg,...
 
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