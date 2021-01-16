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Apple начала работу над складным iPhone
Источник материала: Onliner
Компания Apple в ближайшие годы собирается попробовать свои силы в создании складных смартфонов, категории устройств с не совсем ясным будущим. Как утверждает
Apple собирается создать складной экран таким, чтобы шарнирные механизмы, отвечающие за изменения его размеров, не были заметными.
Компания серьезно отстает в гонке складных смартфонов. Huawei, Samsung, Motorola уже демонстрировали либо первые коммерческие образцы, либо прототипы будущих смартфонов. Apple пока никак публично не проявляла свою заинтересованность в этой категории устройств.
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Компания Apple в ближайшие годы собирается попробовать свои силы в создании складных смартфонов, категории устройств с не совсем ясным будущим. Как утверждает Bloomberg,...
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